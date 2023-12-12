Apple обновила страницу iOS 17 на своем сайте. Теперь там говорится, что долгожданная функция AirPlay для гостиничных телевизоров отложена до 2024 года.

Вышедшее 12 декабря 2023 года обновление iOS 17.2 принесло целую волну новых функций, таких как приложение «Дневник» и захват пространственного видео. Однако на фоне этих новшеств две долгожданные функции как AirPlay для телевизоров в отелях и совместные плейлисты для Apple Music отсутствуют в последнем апдейте.

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Компания Apple официально подтвердила, что их появление данного функционала отложено до 2024 года. Таким образом, пока неясно, когда именно эти две функции появятся на смартфонах iPhone.

Функция AirPlay для телевизоров в отелях, по словам разработчиков, обеспечит бесшовную потоковую передачу мультимедиа с iPhone и iPad прямо на телевизоры, избавляя от необходимости возиться с незнакомыми интерфейсами.

«Безопасно и конфиденциально наслаждайтесь своим контентом на большом экране в избранных отелях, просто сканируя уникальный QR-код на телевизоре с поддержкой AirPlay в вашем номере», - так описывает Apple эту функцию.

Эта функция, которую изначально провозглашали главным удобством для путешественников, теперь отложена, и пользователи вынуждены полагаться на существующие архаичные системные решения.

Совместные плейлисты для Apple Music, еще одна долгожданная функция, призванная изменить обмен музыкой. Пользователи смогут составлять и слушать плейлисты вместе с друзьями и близкими в режиме реального времени, добавляя свои любимые треки в общее музыкальное путешествие. Более того, в режиме Now Playing можно будет использовать эмодзи, чтобы реагировать на выбор песни. Пользователям iPhone придется подождать и этой функции.

О конкретных причинах задержки компания Apple пока умалчивает. Одной из причин задержки AirPlay, возможно, являются технические проблемы или проблемы интеграции с такими партнерами, как отели.

Пока AirPlay в отелях и совместные плейлисты отложены, на 12 декабрь 2023 года iOS 17.2 предлагает множество интересных функций. Пользователи смогут познакомиться с новым приложением «Дневник», погрузиться в мир пространственного видеозахвата и насладиться множеством других улучшений.