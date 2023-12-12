Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Apple отложила релиз AirPlay для телевизоров в отелях на 2024 год
Apple обновила страницу iOS 17 на своем сайте. Теперь там говорится, что долгожданная функция AirPlay для гостиничных телевизоров отложена до 2024 года.

реклама

Вышедшее 12 декабря 2023 года обновление iOS 17.2 принесло целую волну новых функций, таких как приложение «Дневник» и захват пространственного видео. Однако на фоне этих новшеств две долгожданные функции как AirPlay для телевизоров в отелях и совместные плейлисты для Apple Music отсутствуют в последнем апдейте.

реклама

Компания Apple официально подтвердила, что их появление данного функционала отложено до 2024 года. Таким образом, пока неясно, когда именно эти две функции появятся на смартфонах iPhone.

Функция AirPlay для телевизоров в отелях, по словам разработчиков, обеспечит бесшовную потоковую передачу мультимедиа с iPhone и iPad прямо на телевизоры, избавляя от необходимости возиться с незнакомыми интерфейсами.

«Безопасно и конфиденциально наслаждайтесь своим контентом на большом экране в избранных отелях, просто сканируя уникальный QR-код на телевизоре с поддержкой AirPlay в вашем номере», - так описывает Apple эту функцию.

Эта функция, которую изначально провозглашали главным удобством для путешественников, теперь отложена, и пользователи вынуждены полагаться на существующие архаичные системные решения.

Совместные плейлисты для Apple Music, еще одна долгожданная функция, призванная изменить обмен музыкой. Пользователи смогут составлять и слушать плейлисты вместе с друзьями и близкими в режиме реального времени, добавляя свои любимые треки в общее музыкальное путешествие. Более того, в режиме Now Playing можно будет использовать эмодзи, чтобы реагировать на выбор песни. Пользователям iPhone придется подождать и этой функции.

О конкретных причинах задержки компания Apple пока умалчивает. Одной из причин задержки AirPlay, возможно, являются технические проблемы или проблемы интеграции с такими партнерами, как отели.

Пока AirPlay в отелях и совместные плейлисты отложены, на 12 декабрь 2023 года iOS 17.2 предлагает множество интересных функций. Пользователи смогут познакомиться с новым приложением «Дневник», погрузиться в мир пространственного видеозахвата и насладиться множеством других улучшений.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 

#apple #технологии #ios #devchidable #ios 17.2 #apple music #мобильная операционная система #airplay
Источник: gadgetsnow.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Производители компьютерного железа и другой электроники видят огромный прорыв в Wi-Fi 7
Российская мобильная ОС "Аврора" стала более похожей на Android
Nvidia рассматривает Intel в качестве перспективного партнёра в поставках чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
38
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
18
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
8
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
6
В России появилась версия "Герани" с реактивным двигателем и скоростью до 600 км/ч
18
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
4
В России освоили технику воздушного минирования и успешно блокируют украинские позиции FPV-дронами
5
За 10 декабря российские военные сумели захватить обширные территории районе Соледара и Артёмовска
3
Ермак и Зеленский готовят сделку с крупнейшей инвестиционной компанией BlackRock
10
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
12
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
1
Самый странный ИИ: немецкий конкурент ChatGPT восхваляет Гитлера и дискриминирует людей
5
Китайский процессор Loongson 3A6000 сравнялся по производительности с Intel Core i5 в тесте IPC
3
Intel представляет новый серверный процессор Sierra Forest с 144 энергоэффективными ядрами
+
За последние 3 месяца майнинг-компании вложили $620 млн в оборудование
+
Полупроводниковые санкции ударили по Европе и почти не повлияли на производство чипов в Китае
1
Qualcomm следует за MediaTek с новым флагманским процессором
+
Эксперт CommEx дал прогноз курса BTC к 1 января 2024 года
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
173
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
9
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
119
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
35
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
24
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
В разработку автопилотов уже вложены миллиарды, но одну проблему никак не могут решить
+
Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
11
Как играется в Far Cry Primal в 2023 году — когда простота идет на пользу
13

Сейчас обсуждают

si-cat
11:28
У них до сих пор и такого нет - как-то не сложилось с транспортными вертолётами вообще :)
Попытка угона вертолета CH-47 Chinook в Китай за вознаграждение в $15 млн предотвращена на Тайване
Михаил Лукиных
11:21
А я дум на приставке сони пс проходил
30-летний юбилей игры Doom: феномен вне времени
si-cat
11:21
Чего вдруг? Як-38, 74 год. Машина, конечно, получилась с кучей компромиссов (вечная бяда с моторчиками), но для тогдашнего нашего уровня - вполне себе...
Морской штурмовик Ту-91 не пошёл в серийное производство из-за личной прихоти Хрущёва
Kira625
11:19
Он и не пойдёт, пойдёт его преемник
Зеленский заявил, что не намерен идти на компромисс с Путиным
Вадим Кудрявцев
11:12
Хрущев вообще редкостный мудило был,чмо яйцеголовое.Одним словом -типичный хохол
Морской штурмовик Ту-91 не пошёл в серийное производство из-за личной прихоти Хрущёва
ZiC
11:12
Ну на обеде.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Kira625
11:08
А если 5700XT сравнить с полярисом так ещё веселее будет
Radeon Pro Vega 56 vs Radeon RX 7800 XT – как AMD смогла поднять fps почти в 3 раза всего за 6 лет
Артём Сибиряк
11:06
Торговать на мамбе через брокеров норм, теперь торговать на банане через брокеров (Vataga, WLC, Kinglab, Tiger.. и т.д.) станет тоже норм.
Binance уходит из России – почему это не проблема, и сколько у вас есть времени на вывод средств
Роман Иванов
11:05
А есть проблема подключить геймпад или джойстик к компу? Да и на клаве всё норм управляется.
Пять ошибок новичка при покупке Sony PlayStation 5
LudwigHaffke
11:05
это какой-то перевод на промте или чё? что за механизм блокировки?
GIGABYTE представила флагманскую линейку СЖО AORUS WATERFORCE II
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем