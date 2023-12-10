Главный тренер «Баффало Биллс» сделал такое заявление на командном собрании в 2019 году и сказал, что сразу же «сожалел» об этом.

Тренер НФЛ извинился за то, что, выступая с ободряющей речью перед своей командой, использовал угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года в качестве примера хорошей командной работы.

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Тренер команды «Баффало Биллс» Шон Макдермотт заявил, что сожалеет о том, что сделал это замечание во время тренировочного лагеря в 2019 году, и что он немедленно извинился перед своей командой после этого инцидента. Это признание последовало за сообщением, в котором утверждалось, что Макдермотт назвал угонщиков группой людей, которые смогли прийти к единому мнению и организовать атаки до совершенства. Затем он якобы расспросил своих игроков о том, с какими препятствиями столкнулись террористы, и спросил их: «Как вы думаете, какую тактику они использовали, чтобы объединиться?»

По словам американского журналиста Тайлера Данна, игроки были ошеломлены его странными высказываниями, и, по крайней мере, один из членов команды был в ужасе от этой тирады. После того, как на этой неделе на пресс-конференции Макдермотт столкнулся с обвинениями, он признал свои слова и сказал, что недостаточно хорошо постарался, чтобы четко передать смысл моего послания. Макдермотт сказал журналистам, что на встрече в тот день он хотел обсудить важность общения и единства взглядов с командой. Макдермотт сожалет, что упомянул 11 сентября 2001 года в своем сообщении в тот день, и сразу же извинился перед командой.

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Обвинения в адрес Макдермотта были выдвинуты Данном в длинной серии записей в блоге о Buffalo Bills и их предполагаемой проблеме Макдермотта. Макдермотт руководит «Баффало Биллс» уже семь сезонов, и ранее его хвалили за то, что он изменил судьбу команды. Но недавно он подвергся критике со стороны болельщиков и обозревателей после того, как команда показала низкие результаты в 2023 году.