Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла прокомментировал Copilot на презентации Qualcomm Snapdragon Elite X SoC

Летом 2023 года появилась информация о том Microsoft, как и почти все крупные компании одержима искусственным интеллектом и в частности своей линейкой продуктов и сопутствующих услуг Copilot.

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Недавно технологический гигант опубликовал в своем блоге статью, объясняющую, почему она нужна каждому пользователю, даже если ему кажется, что это не так. И хотя в нем по-прежнему есть ошибки, компания Microsoft уже распространила его и на Windows 10, просто чтобы увеличить охват Copilot, поскольку знает и понимает популярность Windows 10.

Похоже, Microsoft пока не очень довольна реакцией на эту функцию, и чтобы вызвать еще больший ажиотаж и интерес среди пользователей, генеральный директор компании Сатья Наделла сравнил Copilot с кнопкой «Пуск» в операционной системе Windows. Это произошло во время выступления на Snapdragon Summit 2023, когда генеральный директор и президент Qualcomm Кристиано Амон обсуждал с председателем совета директоров и гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой возможности искусственного интеллекта в Windows.

Таким образом, очевидно, что Microsoft рассматривает Copilot как нечто, что все еще имеет большой потенциал, подобно революционной кнопке «Пуск» в Windows.

На мероприятии AMD Advancing AI в начале декабря 2023 года, во время презентации новой серии Ryzen 8040 и грядущей серии 8050 Сатья Надела сообщил о том, что Microsoft не собирается заменять кнопку «Пуск» на Copilot. Кнопка «Пуск» является пропуском в операционную систему Windows, а Copilot - это точка входа в мир искусственного интеллекта на ПК.

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Ходят слухи, что в Windows следующего поколения появится так называемый усовершенствованный Copilot, который, вероятно, улучшит то, на что эта функция способна уже на декабрь 2023 года.