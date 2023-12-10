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devchidable
Вышла бета-версия обновления Google Chrome 121
В новой бета-версии Chrome 121 появились генеративные функции на базе ИИ.

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Благодаря быстрому циклу выпуска обновлений Google Chrome, обновление Chrome 121 появилось в бета-версии одновременно с широким распространением Chrome 120 в стабильных версиях. В этом обновлении появился целый ряд примечательных функций и заложена основа для интеграции возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в работу браузера на настольных и мобильных платформах.

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Главной особенностью Chrome 121 является внедрение генеративных функций ИИ. Вскоре пользователи смогут поэкспериментировать с организацией вкладок с поддержкой ИИ, генератором текстов под названием «Помогите мне написать» и функцией, позволяющей создавать темы с помощью ИИ. Доступ к этим экспериментам будет осуществляться через новую страницу «Настройки», что свидетельствует о поэтапном внедрении, аналогичном редизайну Material You для настольных компьютеров.

Браузер Chrome 121 решает проблемы совместимости для пользователей, использующих сторонние менеджеры паролей на ОС Android. Система автозаполнения браузера иногда конфликтует со сторонними менеджерами паролей, и чтобы решить эту проблему, в браузере появилась возможность отключить систему автозаполнения, что потенциально улучшит совместимость и функциональность.

Для пользователей с ограниченным объемом оперативной памяти функция экономии памяти в Chrome оказалась бесценной. В Chrome 121 компания Google экспериментирует с продвинутой вероятностной моделью, чтобы сделать систему более интеллектуальной. Эта модель призвана оптимизировать использование памяти, определяя и приостанавливая вкладки, к которым пользователи с наименьшей вероятностью вернутся в ближайшее время.

Браузер тестирует функцию, которая при открытии предлагает пользователям всплывающее окно с вопросом о том, хотят ли они восстановить веб-приложения с предыдущего устройства. Эта функция намекает на то, что Google намерена упростить восстановление веб-приложений в будущих версиях.

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Что касается дизайна, то в Chrome 121 появились переключатели Material Design 3 в настройках на ОС Android. Обновленный дизайн включает в себя более жирные и красочные переключатели, что повышает визуальную привлекательность и интуитивность взаимодействия с пользовательским интерфейсом.

#google #google chrome #программное обеспечение #браузер #devchidable #информационные технологии #искуственный интелект #google chrome 121
Источник: chromereleases.googleblog.com
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