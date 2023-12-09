Генеральный директор компании Линда Яккарино подчеркнула, что Япония - вторая страна по числу пользователей соцсети после Соединенных Штатов.

Компания Х, принадлежащая Илону Маску, рискует потерять $75 млн дохода от рекламы. Недавно появилось сообщение о том, что социальная сеть собирается изменить свою рекламную стратегию после того, как Маск в нецензурной форме послал куда подальше тех рекламодателей, которые убирарали рекламу с платформы. На платформе Х ранее размещали свою рекламу такие компании как Apple, Lionsgate, Paramount, Disney, Warner Bros. Discovery, Sony Pictures.

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Два события, произошедшие на этой неделе, указывают на то, что Япония является одним из приоритетных рынков для компании. Во-первых, X начнет нанимать инженеров в Японии, сообщила в своем посте генеральный директор Линда Яккарино.

В одном из отчетов, опубликованных в начале 2023 года, приводились слова Яккарино о том, что X начнет нанимать инженеров в 2024 году и создаст команду разработчиков приложений для создания функций и рекламных продуктов для японского рынка.

Перед этой командой разработчиков будет поставлена задача создать механизм для недорогой рекламы, чтобы изучить спрос со стороны малого и среднего бизнеса в Японии, говорится в сообщении.

Издание Financial Times также сообщает о том, что X разрабатывает новую рекламную стратегию, чтобы обратиться к малым и средним рекламодателям для получения прибыли. По словам представителя компании, ранее X недооценивала малый и средний бизнес в течение долгого времени, но они всегда были частью бизнеса.

Второе важное заявление, касающееся Японии, заключается в том, что компания Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI запустит чат-бота Grok AI на английском языке, а затем на японском, который является второй по величине базой пользователей компании.