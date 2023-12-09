Проглатываемая цифровая таблетка, которая измеряет частоту сердечных сокращений и дыхания внутри желудка, может выявить признаки апноэ во сне, сердечной недостаточности и даже передозировки опиоидов.

Компания Celero Systems, специализирующаяся на цифровом здравоохранении, создает цифровую капсулу, которая может измерять сердечный ритм, дыхание и температуру тела, находясь в животе человека. В качестве первого шага компания предполагает, что люди с текущими заболеваниями будут использовать цифровую капсулу для наблюдения за своими показателями в домашних условиях. Но рано или поздно они надеются использовать ее в качестве системы внутренней сигнализации при передозировке наркотиков.

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В небольшом медицинском исследовании, результаты которого были опубликованы в ноябре 2023 года, компания Celero Systems исследовала гаджет на людях с апноэ сна - дисфункцией, при которой дыхание иногда прекращается и начинается по вечерам. Чтобы получить правильный анализ, людям обычно приходится проводить вечер в больнице, где на них надевают электроды, измеряющие частоту сердечных сокращений, дыхание, мышечные подергивания и умственную активность: полный анализ, известный как полисомнография. Это рецепт плохого вечернего сна, независимо от того, есть у вас апноэ или нет.

Вместо этого пациенты могут пройти домашнее обследование, которое подразумевает ношение респираторного монитора на пальце в течение одного дня. Но это все равно может стоить кучу денег, и это не всегда правильно. Эти носимые устройства не могут сразу измерить дыхание, а только колебания сердечного ритма, предположительно связанные с дыханием. Но капсула, находящаяся в брюшной полости, не может выпасть, и она может измерять работу легких изнутри.

Капсула мониторинга Celero на самом деле не является таблеткой в обычном смысле этого слова - это капсула из биосовместимого пластика, размером примерно с гигантский поливитамин, наполненная крошечными датчиками, микропроцессором, радиоантенной и батарейками.

До работы в Celero Systems генеральный директор Бен Плесс в основном занимался медицинскими имплантатами, в том числе одним из первых имплантируемых дефибрилляторов. Но вживляемые устройства, или цифровые лекарства, всегда интриговали его, потому что, по его словам, врачи могут проникнуть внутрь тела без хирургического вмешательства. У кишечнорастворимых капсул есть все те же преимущества, что и у имплантируемых - они незаметны, и люди не могут пренебречь их ношением, - за исключением того, что они вводят их с помощью стакана воды, а не хирурга.

Капсула Celero остается целой на протяжении всего путешествия по пищеварительной системе, надежно защищая всю свою электронику до тех пор, пока она не окажется в ванной через несколько дней. Тем временем все результаты измерений передаются по беспроводной связи на портативный компьютер, где их может получить исследователь, врач или даже сам пациент. Насколько известно, проглатываемый гаджет Celero - первый, который позволяет наблюдать за сердечными и дыхательными нагрузками у людей.

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Для исследования 10 пациентов, страдающих апноэ во сне в Медицинском центре оценки сна Университета Западной Вирджинии (WVU), проглотили капсулу перед часто назначаемым исследованием сна, чтобы ученые могли увидеть, как измерения капсулы сравниваются с полисомнограммой, которая является золотой нормой на декабрь 2023 года. Капсула оказалась практически такой же корректной, отклоняясь лишь примерно на один вдох в минуту. Никто не сообщил о каких-либо нежелательных эффектах или дискомфорте, а сканирование после исследования подтвердило, что все препараты были благополучно выведены из организма всего за несколько дней.