Физическая лаборатория глубиной 2,4 тыс. метров в провинции Сычуань на юго-западе Китая начала работу в начале декабря 2023 года.

В Китае готова самая глубокая и большая в мире подземная лаборатория. Китайские ученые уже приступили к работе над этой лабораторией. По данным информационной изданием Xinghua, лаборатория глубиной 2,4 тыс. метров уже готова в юго-западной китайской провинции Сычуань. Утверждается, что эта лаборатория откроет множество таких секретов и технологий, которые до сих пор остаются загадкой в глазах ученых. Лаборатория получила название «Лаборатория Цзиньпина».

реклама

Кроме того, Китай нацелился на Луну. Россия и Китай уже говорили о создании своей базы на Луне. При таком положении дел возникает вопрос, какие новые работы Китай собирается проводить с помощью новой лаборатории и почему возникла необходимость в строительстве такой глубокой лаборатории.

Согласно данным Xinghua, помимо того, что лаборатория находится на большой глубине, она также обладает возможностью чрезвычайно низкого радиационного фона. Китайские ученые считают, что темная материя долгое время оставалась загадкой. О ней известно на декабрь 2023 года очень мало. Новая китайская лаборатория поможет ответить на вопросы, связанные с темной материей.

Теперь давайте разберемся, что такое темная материя, ведь на самом деле ее нельзя увидеть. В ночной половине материи нет ни энергии, ни света. Поэтому ее трудно обнаружить. Теперь китайские ученые хотят войти в историю, найдя решение связанных с ней вопросов. Однако это не так просто. Но по данным ряда китайских ученых, найти ответы в Китае несколько проще, чем в других частях света.

Работы по созданию первичной части этой подземной лаборатории в Китае были завершены в 2010 году, однако теперь она стала полностью практичной. При таком положении дел возникает вопрос, зачем была вырыта такая глубокая лаборатория, чтобы узнать решения вопросов, связанных с темной материей. На этот вопрос ответили китайские ученые. В ответе, предоставленном китайской информационным агентством Xinghua в начале декабря 2023 года, ученые лаборатории утверждают, что чем глубже люди погрузятся под землю, тем больше космических лучей они смогут остановить. Таким образом, ученые считают лабораторию, построенную на глубине, одной из лучших для обнаружения темной материи. Исследователи описали ее как отличное чрезвычайно чистое место.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Кроме того, китайские СМИ утверждают, что во всем мире нет места лучше, чем Китай, для совершения новых открытий в области темной материи. Поэтому есть большая надежда получить новые решения, связанные с этим. В то же время ученые говорят, что услуги, предоставляемые в этой лаборатории для обнаружения, недоступны больше нигде.