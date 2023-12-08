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devchidable
Анонсирована новая игра по «Парку Юрского периода» — Jurassic Park Survival
Компания Saber Interactive представила игру Jurassic Park Survival. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube в рамках презентации The Game Awards 2023.

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Новая игра Jurassic Park Survival по фильму «Парку Юрского периода», похоже, наконец-то будет соответствовать оригинальной кинокартине, но без Криса Пратта.

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Студия Capcom делает все возможное, не выпуская новую игру Dino Crisis, но в остальном игроки останутся наедине с такими играми, как Ark: Survival Evolved и 30-летними посредственными дополнениями к Jurassic Park.

Недавние симуляторы управления Jurassic World Evolution были довольно хороши, но никогда не было качественного экшена, поэтому пользователи очень надеются на то, что Jurassic Park: Survival станет другой.

Трейлер, представленный ниже, появился без предупреждения во время церемонии The Game Awards 2023, и хотя большая его часть предварительно показана, кажется, что он раскрывает весь потенциал игры от первого лица. В игре геймерам предстоит сыграть роль нового персонажа - доктора Майи Джоши, ученого из InGen, которая осталась на острове Нублар во время событий первого фильма.


На начало декабря 2023 года неясно, будет ли это игра Jurassic Park Survival на выживание в традиционном смысле, ведь на официальном сайте говорится об использовании изобретательности с помощью отвлечения внимания, скрытности и применении всех ресурсов, имеющихся в распоряжении игроков, для поиска разумных решений, чтобы противостоять многочисленным угрозам. Это явно не шутер, но если в пререндеренной части трейлера просто пытаются воссоздать сцены из фильма «Парк Юрского периода», такие как прятки на кухне и первая встреча с Ти-Рексом, то несколько секунд геймплея в конце обещают множество уникальных сцен.

Однако остается много вопросов, и не в последнюю очередь о том, кто создает игру. На трейлере и сайте красуется логотип студии Saber Interactive, но у компании более дюжины дочерних компаний, среди которых есть все - от создателя Pinball FX Zen Studios до разработчика Metro Exodus 4A Games.

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Источник: vgchartz.com
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