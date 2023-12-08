Cтало известно, что одним из уволенных стал финансовый директор Spotify Пол Фогель, который занимал свой пост с 2020 года.

Финансовый директор Spotify Пол Фогель уйдет в отставку в марте 2024 года после восьми лет работы в компании. Это произошло после того, как Spotify объявила о планах уволить 1,5 тыс. сотрудников, или 17% своего штата, вслед за предыдущими сокращениями 600 и 200 сотрудников в январе и июне 2023 года соответственно.

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Генеральный директор Spotify Дэниел Эк заявил, что решение было принято потому, что Фогелю не хватало опыта, чтобы помочь компании расшириться и оправдать ожидания рынка. Фогель покинет Spotify 31 марта 2024 года. Сейчас компания ищет ему преемника, обладающего разнообразным опытом, который соответствует стратегическому направлению Spotify к прибыльности. Вице-президент по финансовому планированию и анализу Бен Кунг возьмет на себя дополнительные обязанности.

Финансовый директор Spotify Пол Фогель уже давно является частью команды Spotify. Он пришел в компанию в 2016 году в качестве руководителя отдела финансового планирования и анализа, казначейства и связей с инвесторами, а в 2020 году был повышен до финансового директора.

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За несколько дней до того, как новость о Фогеле стала достоянием общественности, он продал 47 тыс. акций Spotify на сумму $9,4 млн, согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Пол Фогель продал эти акции по одной из самых высоких цен, которые Spotify видела за последние два года.