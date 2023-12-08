Пользователи WhatsApp теперь могут отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.

WhatsApp от компании Meta (признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена) расширил функцию «Просмотреть один раз» для аудиосообщений. Функция, распространяющаяся по всему миру с 8 декабря 2023 года, позволяет пользователям настраивать сообщения так, чтобы они исчезали после прослушивания, подобно тому, как это делается для фотографий и видео.

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Это может быть полезно в ситуациях, когда пользователи хотят поделиться с другом конфиденциальной информацией, например, данными кредитной карты, или когда они хотят отправить неожиданное сообщение, которое должно быть услышано только один раз.

Голосовые сообщения View Once помечены значком «одноразовое», как и фотографии и видео View Once. Такие голосовые сообщения можно прослушать только один раз.

Разработчики утверждают, что все личные сообщения, даже голосовые сообщения View Once, по умолчанию имеют сквозное шифрование.

Как отправить голосовое сообщение «Посмотреть один раз» в WhatsApp? Для того чтобы отправить голосовое сообщение, выполните следующие действия:

Откройте индивидуальный или групповой чат. Нажмите на микрофон. Проведите пальцем вверх, чтобы заблокировать запись. Нажмите и удерживайте кнопку записи. Когда кнопка станет зеленой, пользователь перейдет в режим однократного просмотра. Нажмите кнопку отправки. Если у получателя включено чтение сообщений, пользователь увидит открытую квитанцию в чате, когда он откроет ваше мультимедийное или голосовое сообщение.

Что нужно знать до того, чтобы отправить сообщение «Посмотреть один раз», пользователю нужно каждый раз выбирать данную опцию. Голосовые сообщения, просмотренные один раз, нельзя просмотреть снова. Чтобы проверить, было ли оно открыто, получатель должен прочитать квитанции (отчет о доставке). Кроме того, сообщения не сохраняются на устройстве и не могут быть записаны.

При получении голосового сообщения необходимо открыть и прослушать его в течение 14 дней с момента отправки. Если пользователь этого не сделает, сообщение истечет и исчезнет из чата. Кроме того, пользователи не смогут пересылать, сохранять, отмечать звездами или делиться голосовыми сообщениями, отправлеными или полученными с помощью данной функции.

Голосовые сообщения, которые не были открыты во время резервного копирования, можно восстановить. Однако если фотография, голосовое сообщение или видео были открыты, они не будут включены в резервную копию и, следовательно, не смогут быть восстановлены. Также важно отметить, что в WhatsApp нельзя сделать снимок экрана любого полученного медиафайла.