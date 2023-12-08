Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
В WhatsApp добавили функцию исчезающих голосовых сообщений
Пользователи WhatsApp теперь могут отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.

реклама

WhatsApp от компании Meta (признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена) расширил функцию «Просмотреть один раз» для аудиосообщений. Функция, распространяющаяся по всему миру с 8 декабря 2023 года, позволяет пользователям настраивать сообщения так, чтобы они исчезали после прослушивания, подобно тому, как это делается для фотографий и видео.

реклама

Это может быть полезно в ситуациях, когда пользователи хотят поделиться с другом конфиденциальной информацией, например, данными кредитной карты, или когда они хотят отправить неожиданное сообщение, которое должно быть услышано только один раз.

Голосовые сообщения View Once помечены значком «одноразовое», как и фотографии и видео View Once. Такие голосовые сообщения можно прослушать только один раз.

Разработчики утверждают, что все личные сообщения, даже голосовые сообщения View Once, по умолчанию имеют сквозное шифрование.

Как отправить голосовое сообщение «Посмотреть один раз» в WhatsApp? Для того чтобы отправить голосовое сообщение, выполните следующие действия:

  1. Откройте индивидуальный или групповой чат.
  2. Нажмите на микрофон.
  3. Проведите пальцем вверх, чтобы заблокировать запись.
  4. Нажмите и удерживайте кнопку записи.
  5. Когда кнопка станет зеленой, пользователь перейдет в режим однократного просмотра.
  6. Нажмите кнопку отправки.
  7. Если у получателя включено чтение сообщений, пользователь увидит открытую квитанцию в чате, когда он откроет ваше мультимедийное или голосовое сообщение.

 

Что нужно знать до того, чтобы отправить сообщение «Посмотреть один раз», пользователю нужно каждый раз выбирать данную опцию. Голосовые сообщения, просмотренные один раз, нельзя просмотреть снова. Чтобы проверить, было ли оно открыто, получатель должен прочитать квитанции (отчет о доставке). Кроме того, сообщения не сохраняются на устройстве и не могут быть записаны.

При получении голосового сообщения необходимо открыть и прослушать его в течение 14 дней с момента отправки. Если пользователь этого не сделает, сообщение истечет и исчезнет из чата. Кроме того, пользователи не смогут пересылать, сохранять, отмечать звездами или делиться голосовыми сообщениями, отправлеными или полученными с помощью данной функции.

Голосовые сообщения, которые не были открыты во время резервного копирования, можно восстановить. Однако если фотография, голосовое сообщение или видео были открыты, они не будут включены в резервную копию и, следовательно, не смогут быть восстановлены. Также важно отметить, что в WhatsApp нельзя сделать снимок экрана любого полученного медиафайла.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

 

#whatsapp #meta #программное обеспечение #devchidable #связь #мессенджер #мобильное приложение
Источник: about.fb.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирована Light no Fire — новая игра от создателей No Man’s Sky
Игра Baldur’s Gate 3 стала доступна на консолях Xbox Series
Релиз шутера The Finals состоялся прямо во время The Game Awards 2023
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
30
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
1
Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
10
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
8
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
31
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
1
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
В Украине стремительно увеличивается количество электрокаров – конфликт не мешает популярности Tesla
5
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
1
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
Россия начала производство своего катера-камикадзе
1
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
19
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
2
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
9
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
9
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
+
Майнеры закупаются даже старенькими видеокартами P106-100
6

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
16
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
О кошках, которые не боятся воды
22
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
7
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
8
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Рассматриваем трейлер GTA 6 и разбираем некоторые интересные особенности
4
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
42

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
12:40
Тогда и проблема с твоей нищенской пенсией сама собой решится, отличный план
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Umid Xaydarov
12:40
не смешно. она меня травануть ваще то хотела. нах она пиво в конорку относила? когда всегда из под стола давали. когда черненькая была. ПОТОМУ ЧТО В КАМОРКЕ КАМЕР НЕТ. В ГДЕ СТОЙКА ЕСТЬ
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
VladTag
12:39
https://www.youtube.com/watch?v=NqDs91lezis&ab_channel=may
Российская армия нанесла ряд ракетных ударов по Харьковской области
Skyten
12:37
А с чего бы я не пользовался их продукцией и совесть у меня чиста когда я не плачу за их продукты, а просто тырю на руторе? И Мы же не вы отупевшие создания готовые нассать себе в тапки если они вдр...
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Евгений Шрайнер
12:37
Ну так, страна по сути высокотехнологичный завод.
Южная Корея стремится стать одним из ведущих поставщиков оружия в мире
Eaec
12:36
а может она одна из тех укро агентов, что тебя на подводной лодке хотели увезти, а в пиво снотворное подсыпала, и очнулся бы ты где нибудь на укроине, когда тебя на органы разделывали у тебя есть цен...
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Евгений Шрайнер
12:34
Идиот конечно если скажем купил по 60 продал выше 100. И откупился скажем по 90. Ну да, ну да)
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
A224
12:34
реально какую-то ненужную поебень перечислил которой никто и не пользовался никогда
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Umid Xaydarov
12:34
иди в опу. ты вчера курицу покупал а по ней куем водили. ты попробывал куй на вкус. ты рад знаю
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Олег Максимюк
12:34
Джозефина не показатель!)) Вон, Гранни пришлось открыть более 4400 коробок)
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем