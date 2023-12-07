Трейлер Grand Theft Auto VI посмотрели 120 млн раз. Игра первая новая часть Grand Theft Auto c 2013 года, когда вышла GTA V.

Трейлер к GTA VI от Rockstar Games набрал уже более 120 млн просмотров, став самым популярным в истории видеоигр.

реклама

Первый трейлер долгожданной GTA VI был выпущен 4 декабря 2023 года вечером, а к утру 5 декабря он уже набрал 50 млн просмотров на YouTube, 6,4 млн лайков и 187 тыс. дислайков.

Хотя поклонникам придется ждать 2025 года, чтобы сыграть в игру, миллионы людей восхитились впечатляющей графикой трейлера и множеством пасхалок из предыдущих игр.

С 5 декабря количество зрителей удвоилось: число лайков выросло до 9,1 млн, в то время как 262 тыс. дислайков к трейлеру. На 7 декабря трейлер GTA VI набрал 120 млн просмотров и по-прежнему является видео №1 по популярности на YouTube. Для сравнения: трейлер GTA V, вышедшей 12 лет назад, набрал 100 млн просмотров и 2,2 млн лайков.





Выход трейлера GTA VI также вызвал всплеск просмотров трейлера GTA V, который за один день вырос с 96 млн просмотров до 100 млн. Неудивительно, что и на YouTube-канал Rockstar Games стало подписываться больше поклонников: по данным Social Blade, за последние 24 ч кнопку подписки на канал студии-разработчика нажали более 2,1 млн фанатов.

Трейлер другого хита Rockstar Game, Red Dead Redemption 2, набрал на YouTube всего 23 млн просмотров, а трейлер GTA IV 16-летней давности - 8,4 млн. С тех пор популярность GTA росла в геометрической прогрессии, и огромный всплеск числа зрителей свидетельствует о росте популярности франшизы и YouTube.