Один фанат GTA настолько взволнован выпуском новой игры, что безумно просил разрешения не мыться в течение недели, играя в нее.

Один из фанатов Rockstar Games настолько взволнован игрой GTA VI, что хочет получить юридическое разрешение не мыться в течение недели, пока играет в нее.

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Первый трейлер GTA VI просочился 4 декабря 2023 года вечером и сразу же стал самым популярным видео на YouTube, а фанаты прочесывали его в поисках знакомых лиц, зданий и других пасхалок. Они нашли множество отсылок к реальным событиям, таким как Джокер из Майами и Молот Карен, а также любимое пиво у разработчиков в Rockstar Games.

Похоже, что для одного из фанатов это было слишком, и он сразу же подготовил юридический документ, который должна подписать его девушка, чтобы он мог играть в игру без перерыва в течение недели, когда она выйдет в 2025 году.

Неназванный фанат GTA предваряет это испытание и сообщает об этом, написал соглашение об отношениях, в котором говорится, что я могу играть в GTA VI целую неделю после релиза. Теперь я собираюсь заставить ее подписать его. В видеоролике, опубликованном на платформе Х, фанат в очень официальном тоне рассказывает о соглашении своей девушке, показывая, насколько это важно для него, и полностью объясняя условия договора на котором даже есть логотип GTA VI.

Однако это не совсем одностороннее соглашение, поскольку в договоре также прописано, что парень должен выполнять 30 минут работы по дому в день. Но в договоре также говорится, что время на уход за собой, например, принятие душа, будет ограничено, и девушка согласна не жаловаться на личную гигиену парня в этот период.

Девушка, которая благоразумно держится подальше от посторонних глаз, подписывает документ с понятным отсутствием энтузиазма, но парень очень доволен результатом, как можно видеть на видео. Продержатся ли их отношения до 2025 года - это уже другой вопрос...