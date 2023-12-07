Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Второй американец умер от лимонада с высоким содержанием кофеина
Согласно иску, поданному против компании в понедельник, житель Флориды умер после того, как выпил три порции напитка с высоким содержанием кофеина из Panera Bread. Это второй иск, связывающий напиток Charged Lemonade со смертью.

реклама

Сеть ресторанов быстрого питания Panera Bread снова стала объектом судебного иска, основанного на ее напитках Charged Lemonade с высоким содержанием кофеина.

реклама

Уже второй раз в 2023 году против ресторана подается иск, в котором утверждается, что лимонадные напитки стали причиной смерти клиента, употреблявшего их. В иске, поданном 4 декабря 2023 года, утверждается, что у 46-летнего Денниса Брауна из Флеминг-Айленда, штат Флорида, произошла остановка сердца по дороге домой из местного ресторана Panera, где он выпил три лимонада Charged Lemonade.

Согласно иску, Браун обычно избегал употребления значительного количества кофеина и не употреблял энергетические напитки, поскольку у него было диагностировано высокое кровяное давление. Браун, который, как известно, часто заходил в Panera Bread после смены в супермаркете, также был диагностирован с неуточненным хромосомным расстройством, задержкой развития и умственной отсталостью, говорится в иске. Иск был подан филадельфийской юридической фирмой Kline & Specter, PC, которая также представляет интересы семьи в деле Сары Кац, которая, как утверждается, умерла после употребления напитка Charged Lemonade. Семья Брауна утверждает, что он не знал, что напитки содержат кофеин, и постоянно употреблял их в течение шести дней, предшествовавших его смерти.

Напитки также входят в список товаров, которые можно приобрести в «Клубе неограниченных глотков» компании Panera, в котором состоял Браун. Это членство, которое позволяет посетителям, заплатившим абонентскую плату, пополнять запасы напитков бесплатно. В заявлении для изданию USA TODAY компания Panera Bread отрицает какие-либо правонарушения, заявляя о том, что Panera выражает глубокие соболезнования семье г-на Брауна, но, основываясь на результатах расследования, компания считает, что его печальная кончина не была вызвана одним из продуктов компании.

Это уже второй иск, обвиняющий Panera в неправильной маркировке или информировании покупателей о содержимом напитков "Заряженный лимонад". Несколько месяцев назад сеть получила аналогичный иск после того, как семья Сары Кац, 21-летней студентки Пенсильванского университета, заявила, что смерть студентки в 2022 году от остановки сердца была вызвана напитком с высоким содержанием кофеина и неправильной маркировкой.

У Кац было заболевание сердца, называемое синдромом удлиненного интервала QT 1-го типа, которое вызывало нерегулярный сердечный ритм, поэтому она избегала энергетических напитков. Согласно иску, в одном большом лимонаде Charged Lemonade содержится 390 мг кофеина, что намного больше, чем в таких напитках, как Monster или Red Bull. Вместо этого напиток рекламировался как чистый, содержащий такое же количество кофеина, как кофе темной обжарки. Кац пила обвиняемый напиток, будучи уверенной, что это традиционный лимонад и/или электролитный спортивный напиток, содержащий разумное количество кофеина, безопасное для ее здоровья, говорится в иске.

Позднее, после подачи первого иска, Panera изменила этикетки на продуктах, заявив в заявлении изданию NBC News, что из чувства осторожности они расширили существующую информацию о кофеине в этих напитках, добавив, что компания была опечалена, узнав на этой неделе о трагической кончине Сары Кац.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя в рекламных материалах лимонадов содержание кофеина по-прежнему сравнивается с содержанием кофе, в информации о питании указано, что в лимонаде обычного размера содержится 260 мг кофеина, а в большом - 390 мг. В иске Кац сравнил это с указанными 214 мг в кофе темной обжарки обычного размера и 268 мг в большом, отметив разницу.

#devchidable #судебный иск #смертность #charged lemonade #лимонад
Источник: nytimes.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трейлер GTA VI набрал 120 млн просмотров, но не смог побить рекорд музыкальной группы BTS
Фанат GTA VI планирует играть в игру неделю без перерыва на душ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
28
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
18
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
+
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
24
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
101
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
3
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
+
Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
4
Сегодня ночью астероид размером 1 км в диаметре приблизится к Земле на 5 500 000 км
+
Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
2
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
2
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
12
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
+
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
+
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
3
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
8
Стеклянные накопители придут на замену HDD и SSD – устройства можно варить и даже замораживать
7

Популярные статьи

Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
10
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
2
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
11
Китайская авиационная ракета нового поколения PL-17 способна предрешить исход войны за Тайвань — АТ
3
БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом
2

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
19:19
А причём здесь Шеша, если пенсия для инвалидов нищая для всех в РФ, более того, щас цены растут, особенно на курицу и яйца
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
Eaec
19:19
подтверждаю, ты глотаешь безостановочно и непринуждённо
Российская компания продала компьютеры на ₽120 млн госсектору, используя китайские комплектующие
Truth Sееker
19:16
Ждём как Киев за три дня ЗЫ. А руоверы уже украинский сайт?))
В Белом доме допустили высокую вероятность вовлечения армии США в конфликт с Россией
Truth Sееker
19:14
Местные диванные "эксперты" проглотят
Российская компания продала компьютеры на ₽120 млн госсектору, используя китайские комплектующие
Umid Xaydarov
19:13
ага много ты знаешь. два соц работника. 2-я группа выживает на 11493р . нету ничего больше. стыдно за державу. хотябы до 20к подняли. а вообще мне 1 група положена . но наше честные " оценщики инвали...
Си Цзиньпин встретился с лидерами Евросоюза
Алексей Дрёмин
19:12
Боже. 3050 8гб то мало-_-. С 6гб и ещё урезанной шиной она будет на уровне 1650М или 1050ti, ей и dlss не поможет. А 4060, 4070 говно бесполезное
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
Truth Sееker
19:11
Вот только эти комплектующие производятся по патентам фирм, которые в США зарегистрированы) Самостоятельно Китай эти комплектующие не может производить, и более того, их никак не реализуешь без разреш...
Российская компания продала компьютеры на ₽120 млн госсектору, используя китайские комплектующие
Андрей Ицков
19:09
Тут сложно сказать, что ему конкретно мешает. Много всего налетает в голову. Но то, что ему уже объясняли как это делать (хоть и не по теме) - факт. https://i.imgur.com/SYAg6cy.png https://overclocke...
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Ilikethat
19:08
"взлом, произошедший восемь лет назад, скрывался десять лет" 8 лет скрывали до сегодняшнего дня и еще будут скрывать 2 года?? :))) Алло гараж, вам, что нейросетка статьи пишет? Или аффтар веществами п...
Российская армия нанесла ряд ударов в ночь с 4 на 5 декабря
FelsheR-BAN100plгssss
19:04
Ах, если-бы все 60 тонн этого металлолома, сдать барыгам рублей по 200-300... Царский подарок братского народа!
Путин заявил о росте доли несырьевых отраслей в структуре российской экономики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем