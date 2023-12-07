Согласно иску, поданному против компании в понедельник, житель Флориды умер после того, как выпил три порции напитка с высоким содержанием кофеина из Panera Bread. Это второй иск, связывающий напиток Charged Lemonade со смертью.

Сеть ресторанов быстрого питания Panera Bread снова стала объектом судебного иска, основанного на ее напитках Charged Lemonade с высоким содержанием кофеина.

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Уже второй раз в 2023 году против ресторана подается иск, в котором утверждается, что лимонадные напитки стали причиной смерти клиента, употреблявшего их. В иске, поданном 4 декабря 2023 года, утверждается, что у 46-летнего Денниса Брауна из Флеминг-Айленда, штат Флорида, произошла остановка сердца по дороге домой из местного ресторана Panera, где он выпил три лимонада Charged Lemonade.

Согласно иску, Браун обычно избегал употребления значительного количества кофеина и не употреблял энергетические напитки, поскольку у него было диагностировано высокое кровяное давление. Браун, который, как известно, часто заходил в Panera Bread после смены в супермаркете, также был диагностирован с неуточненным хромосомным расстройством, задержкой развития и умственной отсталостью, говорится в иске. Иск был подан филадельфийской юридической фирмой Kline & Specter, PC, которая также представляет интересы семьи в деле Сары Кац, которая, как утверждается, умерла после употребления напитка Charged Lemonade. Семья Брауна утверждает, что он не знал, что напитки содержат кофеин, и постоянно употреблял их в течение шести дней, предшествовавших его смерти.

Напитки также входят в список товаров, которые можно приобрести в «Клубе неограниченных глотков» компании Panera, в котором состоял Браун. Это членство, которое позволяет посетителям, заплатившим абонентскую плату, пополнять запасы напитков бесплатно. В заявлении для изданию USA TODAY компания Panera Bread отрицает какие-либо правонарушения, заявляя о том, что Panera выражает глубокие соболезнования семье г-на Брауна, но, основываясь на результатах расследования, компания считает, что его печальная кончина не была вызвана одним из продуктов компании.

Это уже второй иск, обвиняющий Panera в неправильной маркировке или информировании покупателей о содержимом напитков "Заряженный лимонад". Несколько месяцев назад сеть получила аналогичный иск после того, как семья Сары Кац, 21-летней студентки Пенсильванского университета, заявила, что смерть студентки в 2022 году от остановки сердца была вызвана напитком с высоким содержанием кофеина и неправильной маркировкой.

У Кац было заболевание сердца, называемое синдромом удлиненного интервала QT 1-го типа, которое вызывало нерегулярный сердечный ритм, поэтому она избегала энергетических напитков. Согласно иску, в одном большом лимонаде Charged Lemonade содержится 390 мг кофеина, что намного больше, чем в таких напитках, как Monster или Red Bull. Вместо этого напиток рекламировался как чистый, содержащий такое же количество кофеина, как кофе темной обжарки. Кац пила обвиняемый напиток, будучи уверенной, что это традиционный лимонад и/или электролитный спортивный напиток, содержащий разумное количество кофеина, безопасное для ее здоровья, говорится в иске.

Позднее, после подачи первого иска, Panera изменила этикетки на продуктах, заявив в заявлении изданию NBC News, что из чувства осторожности они расширили существующую информацию о кофеине в этих напитках, добавив, что компания была опечалена, узнав на этой неделе о трагической кончине Сары Кац.

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Хотя в рекламных материалах лимонадов содержание кофеина по-прежнему сравнивается с содержанием кофе, в информации о питании указано, что в лимонаде обычного размера содержится 260 мг кофеина, а в большом - 390 мг. В иске Кац сравнил это с указанными 214 мг в кофе темной обжарки обычного размера и 268 мг в большом, отметив разницу.