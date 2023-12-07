Новая гарнитура ASTRO A5O X создана для того, чтобы обеспечить максимальное качество звука в наушниках консоли.

Компания Logitech G представила свой новейший игровой продукт - беспроводную игровую гарнитуру ASTRO A50 X LIGHTSPEED + базовую станцию. Гарнитура отличается технологией PLAYSYNC, которая позволяет легко подключаться и переключаться между XBOX, PS5 и ПК нажатием всего одной кнопки.

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Еще одна ключевая особенность – это технология PRO-G Graphene Audio Driver, которая улучшает качество игрового звука. Беспроводная технология LIGHTSPEED Wireless с 24-битной разрядностью обеспечивает производительность на консольных платформах.

A50 X представляет собой комбинацию из двух частей - базовой станции и беспроводной гарнитуры, которая идеально сочетается с высокопроизводительными игровыми консолями и телевизорами 4K UHD с поддержкой технологии HDMI 2.1. Эта система обеспечивает высокопроизводительную передачу видео и звука с ультранизкой задержкой. Интеллектуальная маршрутизация аудиосигналов обеспечивает удобное переключение между публичным и приватным прослушиванием.





Гарнитура поддерживает экологическую устойчивость. В ней использовано не менее 35% вторичного сырья, а упаковка изготовлена из сертифицированных FSC лесов. Продукт также сертифицирован как углеродно-нейтральный, что соответствует очевидной приверженности Logitech G к снижению воздействия на окружающую среду.

В этой гарнитуре используется аудиодрайвер PRO-G GRAPHENE. Эта 40-мм графеновая диафрагма с подвесом на живых краях разработана для превосходного воспроизведения звука, обеспечивая повышенную точность воспроизведения, улучшенную синхронизацию сигналов и снижение искажений. Эта технология помогает игрокам точнее определять и находить звуковые объекты в игровой среде.

A50 X также может похвастаться встроенным микрофоном LIGHTSPEED с высоким разрешением 16 бит 48 кГц, что делает ее первой гарнитурой Logitech G с такими передовыми возможностями микрофона. Это дополнение расширяет спектр захвата звука, обеспечивая исключительную четкость и качество.

Беспроводная игровая гарнитура и базовая станция Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED доступны для предварительного заказа по цене $379,99, а поступление в продажу ожидается в первой половине 2024 года.