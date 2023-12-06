Федеральная торговая комиссия США оспаривает решение окружного суда, одобрившего соглашение между Microsoft и Activision Blizzard стоимостью $68,7 млрд.

13 октября 2023 года, спустя всего несколько часов после получения одобрения от британских регуляторов, компания Microsoft официально закрыла сделку по покупке Activision Blizzard за $69 млрд. Однако Федеральная торговая комиссия США, которая в начале 2023 года пыталась и не смогла добиться в суде предварительного запрета, чтобы помешать Microsoft завершить сделку, дала понять, что не собирается прекращать свое противодействие покупке.

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6 декабря 2023 года в Апелляционном суде Девятого округа США в Сан-Франциско FTC и Microsoft представят свои аргументы судьям суда. Мероприятие запланировано на 9 утра по тихоокеанскому времени, и оно будет транслироваться через YouTube.

Аргумент FTC для Девятого окружного апелляционного суда будет заключаться в том, что судья, не разрешивший предварительный запрет, ошибся, когда заявил, что покупка Microsoft компании Activision Blizzard не является антиконкурентной. FTC утверждает, что для регулятора это было слишком высокой планкой, и что судья должен был решить, что сделка все еще имеет серьезные проблемы, связанные с конкуренцией в игровой индустрии.

5 декабря 2023 года главный юрисконсульт компании Microsoft Джон Палмер написал в своем блоге сообщение о том, что 37 венчурных фирм и инвесторов подали в Девятый окружной суд заявление в поддержку сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard.

«Если подход FTC будет принят, то еще большее число приобретений станет предметом длительных и дорогостоящих проверок со стороны регулирующих органов и судебных разбирательств, которые смогут выдержать лишь немногие сделки, если вообще смогут. В результате многие сделки будут отменены после оспаривания или вообще не будут реализованы, что приведет к остановке американских инноваций! Это будет особенно вредно для нынешнего поколения предпринимателей - более разнообразного и отражающего всю Америку в целом, - у которых не будет таких же возможностей, как у тех, кто пришел до них», - сказал юрисконсульт компании Microsoft Джон Палмер.

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Учитывая, что сделка Microsoft по покупке Activision Blizzard была одобрена всеми остальными мировыми регулирующими органами, включая Великобританию, которой потребовалось более одной попытки. Для FTC предстоит нелегкая битва, чтобы убедить судей апелляционной инстанции в том, что предыдущие судебные решения по этому вопросу должны быть отменены.