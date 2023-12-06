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devchidable
Microsoft начинает продажи Surface Hub 3 с двумя размерами экрана
Microsoft начала поставки Surface Hub 3. Пользователи также могут заказать пакет Surface Hub 3 Pack для обновления Surface Hub 2S.

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На сентябрьском мероприятии Surface 2023 компания Microsoft представила новейшее дополнение к линейке Surface - Surface Hub 3. В начале декабря 2023 года компания объявила, что устройство нового поколения для переговорных комнат и совместной работы теперь доступно для покупки с 50- и 85-дюймовыми дисплеями.

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Новый Surface Hub 3 основан на успехе своего предшественника, Surface Hub 2S. По словам разработчиков, устройство построено на базе Microsoft Teams Rooms. Это объединяет возможности проведения встреч, совместной работы и обмена контентом в одном устройстве.

Новый Surface оснащен 4K-дисплеем PixelSense, а оба размера экрана могут поворачиваться от портрета к ландшафту для естественной работы на доске или более личных видеозвонков. Разработчики также заявили, что пользователи получат более высокую производительность: процессоры станут быстрее на 60%, а графика - на 160%.

Surface Hub 3 - это не просто очередной инструмент для совместной работы; это комплексное решение, которое переосмысливает динамику командного взаимодействия. Устройство построено на принципах интуитивного использования, универсальности и интеграции с Microsoft Teams Rooms. Surface Hub 3 разработано с учетом потребностей современного бизнеса, предлагая сочетание культового дизайна Microsoft и новейших технологий для совместной работы.

Для существующих пользователей Surface Hub 2S Microsoft предлагает пакет Surface Hub 3 Pack, который предоставляет все новые аппаратные возможности и позволяет просто обновить устройство. Покупатели также могут перенести Surface Hub 2S для запуска Microsoft Teams Rooms с помощью программного обеспечения, предоставленного Microsoft в начале 2024 года.


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Microsoft предлагает 50-дюймовый Surface Hub 3 за $9,5 тыс. В комплект входит перо Surface Hub Pen и смарт-камера Surface Hub Smart Camera. Для более крупных потребностей компания продает 85-дюймовый Surface Hub 3 за $23 тыс. Новый Surface Hub 3 можно приобрести непосредственно у Microsoft и у избранных реселлеров.

#microsoft #surface #devchidable #surface hub 2s #surface hub 3
Источник: xda-developers.com
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