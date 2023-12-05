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Набор бесплатных системных утилит PowerToys 0.76 доступен для загрузки с новыми дополнениями для File Explorer, модернизациями для PowerToys Run, Quick Accent и Text Extractor UI, которые привносят визуальное оформление, подобное Windows 11. Как и следовало ожидать, этот выпуск также содержит огромный список исправлений и улучшений.
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Основные моменты обновления:
- Обновление до .NET 8;
- Менеджер клавиатуры теперь может переназначать клавиши и ярлыки для отправки последовательностей юникодного текста;
- Модернизирован пользовательский интерфейс редактора менеджера клавиатуры;
- Модернизированы пользовательские интерфейсы PowerToys Run, Quick Accent и Text Extractor;
- Новые дополнения для проводника файлов: QOI image Preview Handler и Thumbnail Provider;
- Добавлена защита от Spectre и создание хэша SHA256 для некоторых DL;
- Всплывающие окна, используемые в приложениях WinUI3, больше не ограничиваются границами приложения;
- Обновлена зависимость WPF-UI до preview.9, а затем до preview.11;
- Исправлен сбой, вызванный скачком версии WinAppSDK при замене элементов ListView на ItemsControl;
- В процесс установки включены файлы локализации Text Extractor и Awake.
Программа PowerToys 0.76 доступна для Windows 10 и 11. Приложение можно загрузить из Microsoft Store или с GitHub.