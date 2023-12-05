Было подтверждено, что GTA VI выйдет только на PS5 и Xbox Series X|S, минуя ПК при запуске.

Несколько часов назад Rockstar Games наконец-то показала новое поколение Grand Theft Auto. Трейлер GTA VI появился раньше, чем планировалось, чтобы побороть набирающую обороты утечку, и даже назвал довольно широкое окно запуска, которого игроки с нетерпением ждут. Не хватало только платформ, на которые ориентирована игра, но теперь, похоже, этот вопрос решен, и это плохая новость для игроков на ПК.

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В пресс-релизе студии Rockstar Games называет Xbox Series X|S и PlayStation 5 в качестве платформ, на которых GTA VI появится в 2025 году. О версии для ПК ничего не говорится.

Хотя для ПК-геймеров это разочаровывающая новость, она не является удивительной, учитывая планы Rockstar Games по выпуску предыдущих игр. GTA IV вышла на ПК через шесть месяцев после консолей в 2008 году. GTA V потребовалось целых 18 месяцев, чтобы перебраться с консолей, и она до сих пор не получила обновления нового поколения на ПК. Игра же Red Dead Redemption 2, хотя и не относится к той же серии, но также вышла на ПК спустя год после консольного релиза.





Разработчики называют грядущую игру самой большой, самой захватывающей эволюцией серии, которая перенесет геймеров в вымышленный штат, где будет расположен Vice City.

«Grand Theft Auto VI продолжает наши усилия по расширению границ возможного в иммерсивных сюжетных играх с открытым миром! Мы очень рады, что можем поделиться этим новым видением с игроками по всему миру», - сказал основатель Rockstar Games Сэм Хаузер.

До выхода игры в свет осталось больше года, и если проект не задержится, то есть небольшая вероятность, что Rockstar Games просто прибережет анонс ПК-версии на потом. Пока же студия хочет, чтобы каждый взял в руки консоль Xbox или PlayStation и погрузился в GTA VI новейшую версию Vice City.