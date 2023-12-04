AMD использует старые технологии, чтобы предложить покупателям более доступные продукты своим клиентом.

Компания Intel опубликовала PDF-документ, в котором пытается просветить клиентов о том, что новейшие процессоры AMD - не то, чем они кажутся. Компания обрушивается на мобильные предложения AMD, а именно на серию Ryzen 7020 и ее сложную схему брендинга. Представители AMD сравнивают Ryzen 5 7520U на базе Zen 2 со змеиным жиром, утверждая, что существует долгая история продажи полуправды ничего не подозревающим покупателям.

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Компания AMD часто продолжает использовать старые технологии, чтобы предложить покупателям более доступные продукты - отличная стратегия для пользователей с ограниченным бюджетом или тех, кому не нужны самые последние новинки. Проблема в том, что недавний ребрендинг не только сбивает с толку, но и заставляет старые технологии выглядеть как новые. В «Правде о ядре» Intel указывает на такой подход, обвиняя Ryzen 5 7520U в том, что он построен на устаревшей архитектуре Zen 2 2019 года и пытается выглядеть как более продвинутый продукт 2022 года.

Компания Intel сравнивает Ryzen 5 7520U с Core i5-1335U и его 83% результатом в бенчмарке CrossMark, разработанном компанией, подчеркивая, что новейший не всегда означает самый современный. Компания предполагает, что недоверчивый покупатель может ошибочно предположить, что Ryzen 5 7520U является самым новым продуктом только потому, что в его названии присутствует цифра 7, как и в названии последних процессоров AM5. На самом деле только третья цифра указывает на архитектуру. Intel утверждает, что истина скрыта на виду (оранжевая наклейка тоже может помочь), но в то же время ее очень трудно обнаружить.

Вот как расшифровываются загадочные названия процессоров AMD:

Первая цифра означает год выпуска: 7 - 2022, 8 - 2023, 9 - 2024 и т. д.

Второе число указывает на сегмент рынка: 1 и 2 - Athlon, 3 и 4 - Ryzen 3 и т. д.

Третье число указывает на архитектуру: 2 - Zen 2, 3 - Zen 3, 4 - Zen 4 и т. д.

Четвертое число обозначает функциональную изоляцию: 0 - младшая модель, 5 - старшая модель.

Буква указывает на TDP и форм-фактор: U - ультрабуки, HS - игровые и т. д.

Таким образом, Ryzen 5 7520U можно перевести как процессор среднего уровня Zen 2, выпущенный в 2022 году для ультрабуков с TDP 15-28 Вт.

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Компания AMD позиционирует свои процессоры Ryzen 7020 для бюджетных устройств с более продвинутыми iGPU и рынка образования. Intel возражает, утверждая, что будущее образования и обучения зависит от новейших технологий, и добавляя, что Intel Core i3-N305 обеспечивает более высокую производительность в бенчмарках и при редактировании музыки и фотографий.