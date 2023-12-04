Будущие планы Sonos выходят за рамки стриминговой приставки и умной колонки, а дорожная карта на ближайшие два года указывает на множество новых продуктов премиум-класса.

Sonos выпустит первую пару наушников на рынок в 2024 году. Но в планах есть и другие продукты, включая приставку и пару колонок. Также в разработке находится новое приложение для управления всеми этими продуктами из одного места.

реклама

Марк Гурман из издания Bloomberg в последнем выпуске своей рассылки Power On пролил свет на дорожную карту продуктов компании Sonos на ближайший год. По словам Гурмана, новые наушники под кодовым названием Duke должны появиться в первой половине 2024 года. Сообщается, что цена на наушники Sonos будет выше $400, что позволит конкурировать с предложениями Sony, Bose и Apple.

В предыдущем отчете Гурман сообщил, что наушники будут доступны в черном и белом цветах. Наушники будут оснащены функцией голосового управления, которая позволит владельцу перемещаться между песнями и синхронизироваться с колонками Sonos. В дополнение к наушникам Sonos также разрабатывает пару действительно беспроводных наушников-вкладышей. Кроме того, в разработке находятся потолочные 8-дюймовые колонки, которые будут анонсированы в первой половине 2024 года, а в середине года ожидается запуск Sonos Roam 2 под кодовым названием Sidecar.

Во второй половине 2024 года также будет выпущен новый усилитель высокого класса под кодовым названием Premier. В то же время к концу 2024 года ожидается появление высококлассного саундбара под кодовым названием Lasso.

В отчете также говорится, что приставка под кодовым названием Pinewood будет запущена либо в конце 2024, либо в начале 2025 года. Новая приставка, основанная на операционной системе Android, разрабатывается в первую очередь для работы с потоковыми приложениями. На 4 декабря 2023 года производитель ведет переговоры с Netflix и другими развлекательными компаниями, чтобы привлечь их к работе на новой платформе.

За приставкой последует сабвуфер под кодовым названием Lotus в 2025 году. Кроме того, в 2024 году ожидается выпуск версии Sonos Era 100, предназначенной для предприятий и получившей название Raven.

Обновление приложения Sonos под названием Passport добавит элементы управления продуктом в конце 2023 или начале 2024 года. Sonos Voice Control 2.0 также появится в конце 2024 года.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Компания Sonos надеется увеличить свои продажи за счет выпуска новых продуктов. По словам генерального директора Sonos Патрика Спенса, ожидается, что эти новые продукты, включая наушники, значительно увеличат доходы компании ко второй половине 2024 года. Разработчики стремятся выделиться за счет продвижения своего бренда ориентированного на аудиофилов, а также возможности точной настройки качества звука.