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В последние годы кинофраншиза о Годзилле процветает. Теперь поклонники будут рады узнать, что на экраны выходит еще один новый фильм - «Годзилла и Конг: Новая империя».
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Ранее герои уже пересекались в фильме 2021 года «Годзилла против Конга». Этот фильм, снятый режиссером Адамом Вингардом, омолодил MonsterVerse, когда будущее франшизы было неопределенным.
Впервые «Мир монстров» был создан в 2014 году с помощью «Годзиллы». В 2017 году последовал фильм «Конг: Остров черепа», а в 2019-м - «Годзилла: Король монстров». Реакция была неоднозначной, но «Годзилла против Конга» покорила зрителей и проложила путь к двум новым телевизионным шоу. Теперь пользователи могут увидеть, как «Годзилла против Конга: Новая империя» продвинет бренд еще дальше.
Предлагаем вашему вниманию официальный трейлер фильма:
Этот новый трейлер появился всего через несколько недель после премьеры сериала Monarch: Legacy of Monsters, премьера которого состоялась на Apple TV Plus. Кроме того, Япония занята возвращением Годзиллы с фильмом «Годзилла минус один», который выходит на экраны. Это определенно хорошее время, чтобы быть поклонником культового киномонстра.
Адам Вингард снял фильм по сценарию Терри Россио, Саймона Барретта и Джереми Слэйтера, основанному на рассказе Россио, Вингарда и Барретта.
В актерский состав фильма вошли Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Кейли Хоттл, Фала Чен, Алекс Фернс и Рэйчел Хаус.
Фанаты смогут увидеть фильм «Годзилла и Конг: Новая империя», который выйдет на экраны 12 апреля 2024 года.