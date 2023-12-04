Warner Bros. и Legendary Pictures поделились первым официальным трейлером к своему грядущему блокбастеру «Годзилла x Конг: Новая империя».

В последние годы кинофраншиза о Годзилле процветает. Теперь поклонники будут рады узнать, что на экраны выходит еще один новый фильм - «Годзилла и Конг: Новая империя».

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Ранее герои уже пересекались в фильме 2021 года «Годзилла против Конга». Этот фильм, снятый режиссером Адамом Вингардом, омолодил MonsterVerse, когда будущее франшизы было неопределенным.

Впервые «Мир монстров» был создан в 2014 году с помощью «Годзиллы». В 2017 году последовал фильм «Конг: Остров черепа», а в 2019-м - «Годзилла: Король монстров». Реакция была неоднозначной, но «Годзилла против Конга» покорила зрителей и проложила путь к двум новым телевизионным шоу. Теперь пользователи могут увидеть, как «Годзилла против Конга: Новая империя» продвинет бренд еще дальше.

Предлагаем вашему вниманию официальный трейлер фильма:





Этот новый трейлер появился всего через несколько недель после премьеры сериала Monarch: Legacy of Monsters, премьера которого состоялась на Apple TV Plus. Кроме того, Япония занята возвращением Годзиллы с фильмом «Годзилла минус один», который выходит на экраны. Это определенно хорошее время, чтобы быть поклонником культового киномонстра.

Адам Вингард снял фильм по сценарию Терри Россио, Саймона Барретта и Джереми Слэйтера, основанному на рассказе Россио, Вингарда и Барретта.

В актерский состав фильма вошли Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Кейли Хоттл, Фала Чен, Алекс Фернс и Рэйчел Хаус.

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Фанаты смогут увидеть фильм «Годзилла и Конг: Новая империя», который выйдет на экраны 12 апреля 2024 года.