Paramount+ анонсировала выход второго сезона сериала Halo, основанного на одноимённой серии видеоигр.

В конце ноября 2023 года компания Paramount+ выложила на YouTube весь 9-эпизодный первый сезон сериала 2022 Halo. Это был способ прорекламировать предстоящий второй сезон сериала, основанного на видеоигре. 2 декабря 2023 года пользователи получили первый трейлер второго сезона, а также дату начала второго сезона 8 февраля 2024 года.

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Однако еще в те времена, когда Halo была, пожалуй, самой большой видеоигровой франшизой, Microsoft и разработчик Halo компания Bungie планировали снять крупнобюджетный художественный фильм по мотивам игры, и им удалось привлечь несколько крупных режиссерских талантов, чтобы попытаться воплотить это в жизнь.

В июне 2005 года на сайте Bungie появилось сообщение о том, что компания-разработчик и Microsoft договорились со сценаристом Алексом Гарландом о написании сценария для экранизации Halo. Ранее Гарланд написал сценарий к нашумевшему фильму о зомби 28 дней спустя 2002 года. (Позже он стал сценаристом и/или режиссером таких фильмов, как Дредд, Экс Машина и Аннигиляция, а также сценаристом/режиссером сериала Devs на FX/Hulu.





Итак, план по созданию фильма о Halo был запущен. И действительно, в июне 2005 года издание IGN сообщила, что Microsoft предприняла необычный ход - передала сценарий Гарланда крупным голливудским киностудиям через актера в броне Мастера Шефа. Однако Microsoft также хотела большего от любой студии, решившей снять фильм о Halo. Согласно статье E! Online от 2007 года, компания хотела получить одобрение режиссера и актеров фильма.

По слухам, Microsoft также потребовала $10 млн аванса от любой студии, которая захочет снять фильм, и 15% от кассовых сборов после выхода фильма в прокат. В итоге Universal и 20th Century Fox объявили, что объединяются для создания фильма о Halo, а Microsoft согласилась получить только $5 млн в качестве аванса и только 10% от кассовых сборов.

Позже, в 2005 году, Bungie объявила, что Питер Джексон, соавтор и режиссер кинотрилогии Властелин колец, присоединится к фильму Halo в качестве исполнительного продюсера. Планировалось, что его компания WETA поможет создать реквизит и визуальные эффекты для фильма. Джексон также помог в подборе режиссера для фильма. В 2005 году издание Empire подтвердило, что Джексон пригласил Гильермо дель Торо, наиболее известного в то время режиссера таких фильмов, как Мимик, Блэйд II и Хеллбой, в качестве режиссера фильма о Halo. В то время дель Торо сказал, что снимать такой фильм, как Halo, было интересно, потому что в нем так много монстров, и что на тот момент еще не было ни одной успешной экранизации видеоигр.

Однако в 2006 году между Microsoft, Universal и Fox начались трения из-за высокого бюджета фильма. В октябре 2006 года издание Variety сообщило о том, что обе студии отказались от участия в фильме, а Microsoft официально приостановила работу над фильмом Halo на неопределенный срок.

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В итоге Бломкамп снял Halo: Landfall - серию короткометражных фильмов 2007 года, созданную для рекламы запуска игры Halo 3 от Bungie и Microsoft. В дальнейшем Бломкамп стал режиссером нашумевших научно-фантастических фильмов Район № 9 и Элизиум.