В GTA Online наконец-то появится то, о чем так долго просили фанаты.

Студия Rockstar Games вот-вот представит следующую главу франшизы Grand Theft Auto, но обновления для многопользовательского режима GTA V еще не закончены. Разработчик анонсировал совершенно новое обновление, которое выйдет в декабре 2023 года и добавит в GTA Online диких животных, классического персонажа из GTA IV, дрифт-гонки и многое другое.

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В то время как в одиночной игре GTA V бродит множество животных, GTA Online за 10 лет существования игры ни разу официально не получала такой возможности. К сожалению, игроки на ПК будут лишены этой возможности: ее получат только версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Юсуф Амир также появится в GTA Online с этим обновлением. Появившись в расширении GTA IV: The Ballad of Gay Tony в качестве главного персонажа второго плана, Амир придет в Сан-Андреас, чтобы стать новым квестодателем для игроков.

«Юсуф по-прежнему стремится к лучшим вещам в жизни - главным из них является пополнение его коллекции роскошных импортных автомобилей любыми способами! С помощью его двоюродного брата Джамала геймерам предстоит спланировать и осуществить сложные ограбления под прикрытием Red's Auto Parts - нового склада запчастей, где вы будете командовать», - говорится в сообщении Rockstar Games.

Еще одна важная особенность декабрьского обновления - серия новых трасс для дрифтинга. Помимо этих гонок, некоторые автомобили будут предлагать модификации для дрифт-тюнинга на LS Car Meet, что позволит игрокам продемонстрировать свои навыки дрифта на улицах открытого мира.

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Декабрь 2032 года также станет важным месяцем для франшизы Grand Theft Auto. После нескольких лет утечек, слухов и спекуляций компания вот-вот представит дебютный трейлер GTA VI.