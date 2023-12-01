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Студия Rockstar Games вот-вот представит следующую главу франшизы Grand Theft Auto, но обновления для многопользовательского режима GTA V еще не закончены. Разработчик анонсировал совершенно новое обновление, которое выйдет в декабре 2023 года и добавит в GTA Online диких животных, классического персонажа из GTA IV, дрифт-гонки и многое другое.
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В то время как в одиночной игре GTA V бродит множество животных, GTA Online за 10 лет существования игры ни разу официально не получала такой возможности. К сожалению, игроки на ПК будут лишены этой возможности: ее получат только версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Юсуф Амир также появится в GTA Online с этим обновлением. Появившись в расширении GTA IV: The Ballad of Gay Tony в качестве главного персонажа второго плана, Амир придет в Сан-Андреас, чтобы стать новым квестодателем для игроков.
«Юсуф по-прежнему стремится к лучшим вещам в жизни - главным из них является пополнение его коллекции роскошных импортных автомобилей любыми способами! С помощью его двоюродного брата Джамала геймерам предстоит спланировать и осуществить сложные ограбления под прикрытием Red's Auto Parts - нового склада запчастей, где вы будете командовать», - говорится в сообщении Rockstar Games.
Еще одна важная особенность декабрьского обновления - серия новых трасс для дрифтинга. Помимо этих гонок, некоторые автомобили будут предлагать модификации для дрифт-тюнинга на LS Car Meet, что позволит игрокам продемонстрировать свои навыки дрифта на улицах открытого мира.
Декабрь 2032 года также станет важным месяцем для франшизы Grand Theft Auto. После нескольких лет утечек, слухов и спекуляций компания вот-вот представит дебютный трейлер GTA VI.