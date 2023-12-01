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Стало известно о новом еженедельном обновлении GTA Online, которое позволит игрокам получать бесплатные бонусы, зарабатывать больше денег и многое другое.
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GTA Online - одна из крупнейших игр на планете, и во многом потому, что ей нет равных. Студия Rockstar Games сделала свой фирменный премиальный геймплей с открытым миром доступным в онлайновом мире так, что никто другой не может с ним конкурировать. Это принесло годы удовольствия, и разработчик находит новые способы расширить его без дополнительных затрат для игрока. Игра всегда быстро растет, постоянно развивается и регулярно дает игрокам новые возможности.
Кроме того, пользователи получают еженедельные обновления, которые не дают игрокам скучать. Эти обновления GTA Online дают игрокам награды за выполнение определенных миссий, позволяют заработать бесплатные предметы и даже принять участие в специальных мероприятиях. Это действительно уникальная игра, и Rockstar Games проделала огромную работу по ее поддержанию.
На ноябрь 2023 года никто не ожидал, что спустя десять лет геймеры будут играть в эту игру. На этой неделе Rockstar Games предлагает удвоить денежные средства пользователей за выполнение миссий Project Overthrow, бесплатную ливрею для Mammoth Avenger, скидки на недвижимость и автомобили, а также многое другое. Скорее всего, это последнее обновление, которое игроки получают до выхода трейлера Grand Theft Auto VI, который выйдет в начале декабря 2023 года.
Еженедельное обновление GTA Online (30.11.23):
- Вдвое больше GTA $ и RP за задания «Проект «Свержение»» и «Сумо»;
- Бесплатная раскраска Galaxy для Mammoth Avenger;
- Главный приз Lucky Wheel: Динка Сугой;
- На выставке в автосалоне элитных автомобилей: Benefactor LM87 и Överflöd Entity MT;
- На этой неделе в автосалоне Premium Deluxe Motorsport Симеона: Penaud La Coreuse, Bravado Buffalo EVX, Annis 300R, Invetero Coquette D10 и Grotti Visione;
- Призовая поездка LS Car Meet: займите второе место в серии LS Car Meet Series четыре дня подряд, чтобы получить Постлюдию о Динке;
- Тестовые заезды LS Car: Lampadati Viseris, Enus Stafford и Coil Cyclone;
- На PlayStation 5 и Xbox Series X|S: Премиум-тестовая поездка: Principe Deveste Eight и на этой неделе гонка на время HSW пройдет между Ист-Вайнвудом и Веспуччи-Бич;
- Скидка 40% на ангары, их улучшения и модификации;
- Скидка 30% на обновление оперативного терминала для Mammoth Avenger;
- Скидка 30% на Eclipse Blvd. Гараж , в котором могут храниться до 50 автомобилей на нескольких этажах;
- Скидки на транспортные средства: скидка 20% на Bravado Buffalo EVX, скидка 30% на Principe Deveste Eight, Annis 300R, Grotti Visione, Benefactor LM87 и Mammoth Streamer 216 (Plane), скидка 40 % на Invetero Coquette D10, Enus Stafford, Lampadati Viseris, и спиральный циклон;
- Скидки на Gun Van: бесплатная бейсбольная бита, скидка 30% на Unholy Hellbringer и скидка 50% на самонаводящуюся пусковую установку для участников GTA+;
- Подписчики GTA+: бесплатный Оцелот-Пария, повышенный шанс найти бриллианты в хранилище The Diamond Casino Heist каждую неделю, скидка 40% на обновления и модификации игровых автоматов, скидка 50% на модификации суперяхты и пентхауса казино, бесплатная одежда и многое другое.