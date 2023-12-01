В GTA Online вышло новое еженедельное обновление.

Стало известно о новом еженедельном обновлении GTA Online, которое позволит игрокам получать бесплатные бонусы, зарабатывать больше денег и многое другое.

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GTA Online - одна из крупнейших игр на планете, и во многом потому, что ей нет равных. Студия Rockstar Games сделала свой фирменный премиальный геймплей с открытым миром доступным в онлайновом мире так, что никто другой не может с ним конкурировать. Это принесло годы удовольствия, и разработчик находит новые способы расширить его без дополнительных затрат для игрока. Игра всегда быстро растет, постоянно развивается и регулярно дает игрокам новые возможности.

Кроме того, пользователи получают еженедельные обновления, которые не дают игрокам скучать. Эти обновления GTA Online дают игрокам награды за выполнение определенных миссий, позволяют заработать бесплатные предметы и даже принять участие в специальных мероприятиях. Это действительно уникальная игра, и Rockstar Games проделала огромную работу по ее поддержанию.

На ноябрь 2023 года никто не ожидал, что спустя десять лет геймеры будут играть в эту игру. На этой неделе Rockstar Games предлагает удвоить денежные средства пользователей за выполнение миссий Project Overthrow, бесплатную ливрею для Mammoth Avenger, скидки на недвижимость и автомобили, а также многое другое. Скорее всего, это последнее обновление, которое игроки получают до выхода трейлера Grand Theft Auto VI, который выйдет в начале декабря 2023 года.

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Еженедельное обновление GTA Online (30.11.23):