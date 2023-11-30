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devchidable
Британский Биобанк выпустил 0,5 млн геномных последовательностей для биомедицинских исследований
Выпуск более чем в два раза превышает объем предыдущего набора данных и поможет выявить новые связи между ДНК, здоровьем и болезнями, говорят генетики.

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Одна из крупнейших в мире баз данных целых геномов стала еще больше. Британское медицинское исследование, известное как UK Biobank, в конце ноября 2023 года предоставило ученым для анализа полные генетические последовательности почти 500 тыс. человек, что более чем в два раза превышает размер предыдущего набора данных. По словам организаторов, в сочетании с долгосрочными данными о состоянии здоровья участников эти данные способны изменить биомедицинскую науку.

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Генетики с воодушевлением восприняли эту новость. Такой большой набор последовательностей представляет собой уникальный ресурс для изучения биологических основ здоровья и болезней человека, сообщил директор Института трансляционной геномики Гельмгольца в Мюнхене Элефтерия Зеггини.

С момента своего основания в 2006 году Биобанк Великобритании собрал биологические образцы, снимки всего тела и данные о здоровье и образе жизни полумиллиона добровольцев среднего и пожилого возраста. С согласия участников организация также отслеживала заболеваемость этих людей раком, слабоумием и другими болезнями по записям, которые вела Национальная служба здравоохранения страны.

С 2012 года платформа периодически выпускает партии этих анонимизированных медицинских данных вместе с генетической информацией об участниках, включая сканирование ДНК-маркеров и последовательности экзома (которые составляют около 2% человеческой ДНК, кодирующей белки). Лаборатории по всему миру могут подать заявку на доступ к этим массивам данных. По данным Биобанка Великобритании, на ноябрь 2023 года заявки получили более 30 тыс. исследователей из 90 стран. На основе этих данных было опубликовано более 9 тыс. рецензируемых научных статей о генах, влияющих на самые разные процессы - от риска развития болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний до черт характера и, что весьма спорно, сексуальной ориентации.

Британский Биобанк выпустил предварительную партию из примерно 200 тыс. целых геномов - всей генетической последовательности участников - в 2021 году. Сегодняшний релиз, финансируемый правительством Великобритании, Wellcome Trust и четырьмя фармацевтическими компаниями в размере £200 млн, состоит из новых и улучшенных данных секвенирования 491 554 участников.

В отличие от экзомов, целые геномы позволяют исследователям искать связь между признаками и редкими генетическими вариантами как в белково-кодирующих, так и в некодирующих областях генома. Хотя известно, что некодирующие регионы участвуют в регуляции активности генов, а также выполняют другие функции, многое остается неизвестным о том, какой вклад они вносят в биологию человека. По словам кардиолога и генетика из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы Прадипа Натараджана, который широко использует Биобанк Великобритании в своей работе, увеличение массива данных должно привести к существенным достижениям.

С 30 ноября 2023 года утвержденные исследователи могут получить доступ к данным через облачную платформу анализа, хотя четыре компании, участвующие в проекте - Amgen, AstraZeneca, GSK и Johnson & Johnson - уже получили 9 месяцев эксклюзивного доступа в обмен на финансирование в размере £25 млн каждая. Некоторые из них уже начали делиться предварительными анализами на встречах и в препринтах. Консультант компании AstraZeneca и генетик из Медицинского колледжа Бэйлор Райан Дхиндса, который представил анализ некоторых типов редких вариантов в новом наборе данных на встрече Американского общества генетики человека в ноябре 2023 года, говорит, что он приветствует улучшенное разрешение и статистическую мощность, которые обеспечивает последняя версия.

Несмотря на несравнимые размеры и обширные данные о здравоохранении, Биобанк Великобритании имеет ряд заметных ограничений. Например, участники, как правило, более здоровые и обеспеченные, чем население Соединенного Королевства в целом, и большинство из них - люди европейского происхождения: Только около 10 тыс. участников имеют африканское происхождение, а еще 10 тыс. - южноазиатское. Для сравнения, около половины из более чем 725 тыс. участников проекта Биобанка  Национального института здравоохранения США «Все мы» относятся к группам расовых или этнических меньшинств, хотя эта платформа опубликовала только около 250 тыс. целых геномных последовательностей и пока доступна только исследователям из Соединенных Штатов.

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Со слов генетик из Института генетики Университетского колледжа Лондона Дэвида Кертиса, на ноябрь 2023 года Биобанк Великобритании остается очень уникальным ресурсом. Он на голову и плечи выше всех остальных... Кертис думает, что во всем мире найдутся исследователи, которые займутся этим данными и сделают фантастические открытия.

#днк #popular scientific from devchidable #биобанк #биомедицинские исследования #британский биобанк
Источник: nature.com
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