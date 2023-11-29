Иранский дрон пролетел рядом с американским авианосцем в Персидском заливе.

Иранские ВМС сканируют авианосную группу во главе с американским авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр», которая вошла в Персидский залив.

реклама

Как сообщается изданием Fars, иранские военные отследили и идентифицировали оперативную группу ВМС США с помощью различных технологий наблюдения, таких как БПЛА. Fars утверждает, ссылаясь на заявления иранских военачальников и высокопоставленных чиновников, что присутствие авианосной группы США вызывает напряженность и неопределенность в регионе, страны которого способны поддерживать безопасность без иностранного вмешательства.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что авианосная группа прошла Ормузский пролив и вошла в Персидский залив 26 ноября 2023 года. Согласно заявлению, оперативная группа была развернута с патрульной миссией для обеспечения свободы судоходства по ключевым международным водным путям.





По данным Агентства ООН по делам палестинцев (БАПОР), с 7 октября 2023 года почти 1,7 млн человек были вынуждены покинуть сектор Газа. Представители ООН также говорят об отчаянных условиях, когда десятки тысяч людей укрываются в школах, больницах и, в некоторых случаях, в палатках. Ранние зимние дожди уже вызвали наводнение, что усугубляет бедственное положение. В течение нескольких недель израильские чиновники говорили о решении проблемы - создании безопасной зоны - в Аль-Маваси, тонкой полоске преимущественно сельскохозяйственных земель на побережье Средиземного моря, недалеко от границы с Египтом.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа в арабских СМИ сообщил жителям Газы о том, что Аль-Маваси обеспечит подходящие условия для защиты их близких. Это говорит о том, что у Израиля есть планы по расселению мигрантов в Аль-Маваси, исключающие возможность их возвращения в свои первоначальные дома на севере Газы.

Есть основания полагать, что Израиль намерен возобновить боевые действия в Газе даже после окончания срока перемирия. Премьер-министр Нетаньяху поклялся раз и навсегда уничтожить Газу и искоренить постоянные угрозы и насилие со стороны ХАМАС. Он не говорит о препятствиях на пути к осуществлению этого экстремального курса действий. Бойня 7 октября 2023 года сильно потрясла его, потому что, помимо престижа израильской нации, под угрозой оказался и его авторитет. Он должен сделать все, что в его силах, чтобы переломить сложившийся образ. Ситуация укрепила израильских «ястребов», которые не собираются отступать.

Нетаньяху понимает, что даже если перемирие будет продлено на неопределенный срок, первопричина нестабильной ситуации в регионе не исчезнет навсегда. ХАМАС перегруппируется, переоснастится и с еще большей энергией вернется на тропу войны. Для сторонников жесткой линии среди исламистов Палестина - это исламский вопрос и творение западных держав. До сих пор пионером антиизраильской пропагандистской машины был Иран, но в последнее время в арсенале антиизраильских банд появился более энергичный субъект – это Катар.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Катар крошечный остров на оконечности Персидского залива в последние годы приобрел дурную славу как покровитель исламского терроризма. Султан острова использует свои баснословные доходы от месторождений природного газа, крупнейших в мире, чтобы кормить исламский терроризм и его террористов. США подняли имидж Катара в регионе Персидского залива, возможно, чтобы затмить значимость Саудовской Аравии, наследный принц которой демонстрировал признаки того, что его представления и решения контролируются Вашингтоном. Важно отметить, что на ноябрь 2023 года руководители двух крупных террористических организаций, ХАМАС и Хезболла, созданных иранскими аятоллами, живут во дворцовых резиденциях в Катаре. Афганские талибы также имеют офис в Катаре, а пакистанские военные эшелоны, по данным издания Bloomberg, также находятся в сговоре с властями Катара.