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Филиппинские самолеты во время патрулирования с Австралией были окружены китайскими истребителями
Филиппины обвинили двух китайских истребителей в облете легкого штурмовика А-29В, проводившего репетицию у побережья острова Палаван.

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Филиппины и Австралия проводят совместное патрулирование в Южно-Китайском море. В конце ноября 2023 года два истребителя Народно-освободительной армии Китая - Военно-воздушных сил (НОАК) были замечены в тесном кругу над филиппинским самолетом.

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Начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Ромео Браунер-младший сообщил, что 26 ноября 2023 года два китайских истребителя в течение примерно 15 мин окружали самолет A-29B Super Tucano ВВС Филиппин - легкий штурмовик, боевой и разведывательный самолет.

Филиппинское СМИ также опубликовало видео, на котором запечатлен этот инцидент. Однако определить, какие именно самолеты НОАК вступили в бой с ВВС Филиппин (PAF), пока не представляется возможным. В ответ на вопросы о ходе совместных патрульных учений с Австралией главнокомандующий Вооруженными силами Филиппин заверил, что все проходит гладко и без каких-либо неприятных инцидентов. По его словам, филиппинский самолет столкнулся с тенью от двух китайских истребителей во время навигации вблизи рифа Хубо. Несмотря на наблюдение, которое вели китайские самолеты, он подтвердил, что Super Tucano выполнил свою миссию по воздушному и морскому патрулированию, следуя заданному маршруту полета.

Министерство обороны Австралии пока никак не прокомментировало этот инцидент. Однако Эндрю Грин, оборонный корреспондент ABC, сообщил, что источники на Филиппинах указывают на то, что самолет P-8 Королевских австралийских ВВС (RAAF) находился в другом секторе патрулирования, когда произошел инцидент. Эти учения подтверждают их право проводить патрулирование совместно с союзниками, придерживаясь международных законов, таких как Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) и верховенство закона.

Ранее местные филиппинские СМИ сообщили об участии двух самолетов A-29B Super Tucanos ВВС Филиппин в учениях по морскому сотрудничеству между Филиппинами и Австралией, которые прошли в выходные вместе с Силами обороны Австралии. Вооруженные силы Филиппин и Австралии провели совместные морские и воздушные учения в исключительной экономической зоне страны Юго-Восточной Азии. Это произошло вскоре после того, как Манила провела патрулирование совместно с Соединенными Штатами, что отражает обеспокоенность стран Тихоокеанского региона, наблюдающих за все более напористым Китаем.


Китай претендует на контроль над Южно-Китайским морем, через которое проходит более $3 трлн ежегодной торговли с использованием морских судов. Однако эти притязания оспариваются рядом стран региона, включая Филиппины, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Бруней.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда постановила, что претензии Китая на Южно-Китайское море не имеют под собой правовой основы. Это решение стало центральным моментом в продолжающейся геополитической напряженности и территориальных спорах в регионе.

Тем временем Филиппины активизируют меры по противодействию агрессивной деятельности Китая в Южно-Китайском море. Этот регион стал горячей точкой напряженности между Китаем и США в отношении военно-морских операций. Китай в ответ обвинил Филиппины в привлечении иностранных сил к патрулированию Южно-Китайского моря, утверждая, что эти действия вызывают беспорядки в регионе.

Инцидент с участием филиппинского самолета и двух китайских истребителей усугубляет эскалацию напряженности в отношениях между Манилой и Пекином. Эта ситуация разворачивается на фоне обострения противостояния по поводу регулярных миссий по снабжению, которые филиппинские военные проводят на своем форпосте на Второй отмели Томаса, песчаной отмели в Южно-Китайском море.

В последние годы Пекин активизировал свою воздушную деятельность вблизи Тайваня. Хотя Тайвань регулярно сообщает о китайских военных самолетах вблизи своих границ, он не предоставляет визуальных данных с воздуха, подобных тем, что недавно обнародовали Филиппины.

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Американский эксперт по вопросам обороны Бен Льюис, подчеркнул это несоответствие, заявив, что активный подход Филиппин к обнародованию информации о подобных инцидентах служит образцом, которому Тайвань должен подражать. Признавая идентичность проблем, с которыми сталкиваются Тайвань и Филиппины, Льюис предложил Тайбэю придерживаться такой же прозрачности в информировании и решении этих проблем.

#китай #австралия #филиппины #а-29в #военные силы #народно-освободительная армия китая
Источник: reuters.com
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