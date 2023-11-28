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Бомбардировщик Northrop B-2A Spirit становится первым самолетом способным нести ядерную бомбу B61-12
Ядерная бомба B61-12 теперь официально находится на арсенале США и допущена к оперативному использованию на бомбардировщике-невидимке B-2A Spirit.

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Впервые ядерная бомба B61-12 официально включена в ядерный запас США и одобрена для использования на стелс-бомбардировщике Northrop B-2A Spirit, что делает его первым самолетом в арсенале ВВС США, оснащенным этим смертоносным оружием.

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Эта информация содержится в новом несекретном отчете Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) о Плане управления и контроля над запасами (SSMP) на 2024 год, опубликованном 27 ноября 2023 года. Ведомство, совместно с военными США, управляет ядерным запасом страны.

Одни из старейших ядерных боеприпасов США относятся к семейству B61. В докладах с с середины 2022 года высказывались предположения, что новейшая бомба B61-12 в конечном итоге заменит более старые варианты, включая B61-3, -4 и -7. Однако сроки этого пока остаются туманными.

Первая партия B61-12 была завершена в конце 2021 года, а в 2022 году оружие было поставлено американским военным. Ожидается, что программа B61-12, по сути, являющаяся инициативой по продлению срока службы, начатой администрацией Обамы, завершится в 2025 году. Максимальная мощность B61-12, как сообщается, составляет 50 килотонн. Ядерная бомба весом 375 кг и длиной 3,6 м с инерциальной навигационной системой (INS) наведения. B61-12 состоит как из новых деталей, таких как хвостовой комплект точного наведения, так и из восстановленных компонентов, которые имеют различную мощность, от предыдущих вариантов B61.

Согласно ранее полученной информации, ракета оснащена одной из самых адаптируемых боеголовок в арсенале США, что позволяет использовать ее в качестве оружия малой или средней мощности, регулируя силу взрыва в зависимости от цели. Кроме того, в задней части корпуса расположены миниатюрные ракеты, которые вращают бомбу для ее стабилизации. B61-12 также проходит сертификацию для использования в истребителях ВВС США F-35A Joint Strike Fighter, F-15E Strike Eagles и F-16C/D Vipers, а также в разрабатываемых стелс-бомбардировщиках B-21A Raider. Кроме того, в рамках соглашений о совместном использовании ядерного оружия, заключенных альянсом НАТО, немецкие боевые истребители Tornado с поворотным крылом и некоторые натовские F-16 и F-35 также получат право использовать эти ракеты.

B61-12 уже много лет проходит летные испытания на Northrop B-2A Spirit и других самолетах. В 2018 году NNSA заявило, что завершило первый раунд сквозных квалификационных летных испытаний на B-2, в то время как бомба все еще находилась в разработке.

Варианты ядерного вооружения B6-2 по-прежнему включают бомбы B61-7, B61-11 и B83-1, согласно последнему отчету NNSA по SSMP. Northrop B-2A Spirit - единственный самолет, которому разрешено использовать любую из этих бомб.

На конец ноября 2023 года неизвестно, когда B61-12 будет разрешена для использования на F-35, F-15, F-16 или других самолетах НАТО. Как сообщили NNSA и ВВС США, B61-12 на F-15E и F-35A уже прошла первую сертификацию.

Боевая готовность B61-12 была обеспечена в тот момент, когда США наращивают свой потенциал ядерных ударов, чтобы противостоять вызову со стороны таких противников, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, которые представляют собой реальную угрозу для Вашингтона, его партнеров и союзников. Кроме того, интеграция B61-12 на Northrop B-2A Spirit произошла через несколько дней после того, как администрация Байдена объявила о разработке более совершенного варианта B61. Американские военные объявили о своих планах по созданию B61-13 28 октября 2023 года, заявив, что для разработки этого оружия потребуется разрешение и ассигнования Конгресса.

Это решение является прямым следствием результатов Обзора ядерной политики 2022 года, говорится в информационном бюллетене Пентагона. Основной целью ядерного оружия, согласно документу, является сдерживание ядерного нападения на Соединенные Штаты их союзников и партнеров.

B61-13 будет доставляться современными самолетами, усиливая сдерживание противника и обеспечивая безопасность союзников и партнеров, предоставляя президенту США больше возможностей для борьбы с конкретными, более сложными и широкомасштабными военными целями. B61-13 будет иметь мощность, аналогичную B61-7, но выше, чем у B61-12, говорится в информационном бюллетене. B61-13 также будет обладать современными характеристиками безопасности, защиты и точности B61-12. Более того, B61-13 предоставит президенту дополнительные возможности для поражения некоторых сложных и крупных военных целей, даже в то время, когда министерство работает над выводом из эксплуатации устаревших систем, таких как B83-1 и B61-7.

Решение о создании новой высокомощной бомбы, похоже, напрямую зависит от строительства объектов в странах-конкурентах, которые одновременно наращивают запасы своего ядерного оружия, включая строительство подземных командных пунктов и пунктов управления в Китае и России.

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Общее количество B61-12 и B61-13, которые американские военные надеются получить в результате этого нового курса действий, не разглашается. Однако на ноябрь 2023 года до начала эксплуатации B61-13 еще много лет, а B61-12 уже поступил на вооружение и готов к боевым действиям.

#вооружения #ядерная бомба #b61-12 #бомбардировщик-невидимка #гонка вооружений #b-2a spirit #northrop b-2a spirit #вооружённые силы сша
Источник: news.yahoo.com
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