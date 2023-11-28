Arizona Sunshine 2 погрузит игроков в зомби-апокалипсис, где они в компании своего четвероногого друга Бадди будут сражаться с полчищами зомби.

VR-студия и издатель Vertigo Games представила обширный трейлер Arizona Sunshine 2, дающий нам возможность впервые взглянуть на VR-геймплей предстоящей игры для ПК. Игровая студия наиболее известная такими играми, как Arizona Sunshine и After the Fall.

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Arizona Sunshine 2 выйдет 7 декабря 2023 года для гарнитур PlayStation VR 2, PlayStation VR и Meta Quest и станет долгожданным продолжением одной из самых ранних влиятельных игр для VR. Новый геймплейный трейлер игры демонстрирует кадры, снятые полностью на Quest 2, и показывает визуальные различия по сравнению с предыдущими кадрами. Несмотря на заметные ухудшения, версия Quest по-прежнему выглядит хорошо.

Интригующим аспектом трейлера является то, что геймплей был снят на Quest 2, а не на Quest 3. Хотя студия Vertigo Games изначально объявила об улучшении разрешения для Quest 3, дополнительные улучшения будут сделаны позже. В пост-релизном обновлении, запланированном на конец декабря 2023 года, в Quest 3 будут добавлены тени на динамических объектах в реальном времени.





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Трейлер также рассказывает о новых возможностях игры на конец ноября 2023 года, таких как использование собачьего компаньона Бадди для нападения на зомби и решения головоломок, а также реалистичная перезарядка оружия и возможности рукопашного боя. Игра Arizona Sunshine 2 также предложит полный кроссплатформенный мультиплеер, включая кооперативную кампанию для двух игроков и бесконечный режим «Орда» для 2-4 игроков, причем дополнительные карты в режиме «Орда» будут добавлены после запуска игры.