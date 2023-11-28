Действительно ли можно быть инди-студией, имея за спиной мощного издателя?

Неожиданный хит года игра Dave the Diver, о котором геймеры наверняка слышали, даже если это не ваш тип игры. Разработанная компанией Mintrocket, игра позволяет прыгать в воду, ловить рыбу, раскрывать секреты таинственной нации, а вечером становиться официантом - здесь есть чем заняться всем типам игроков.

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Игра привлекла к себе много внимания: за первые две недели после выхода она продалась тиражом более миллиона экземпляров и была номинирована на различные премии, включая The Game Awards 2023, где пользователи могут проголосовать за нее как за лучшую независимую игру. И вот тут-то и кроется небольшая проблема. На самом деле игровая студия Mintrocket - это небольшое подразделение Nexon, огромного южнокорейского издателя, который ежегодно зарабатывает миллиарды долларов. Это определенно не то, чего мировое сообщество ожидает от инди-студии.

Похоже, что некоторые игроки испытывают те же сомнения, потому что во время сессии вопросов и ответов на Twitch, продюсера и ведущего TGA Джеффа Кили, спросили о его мнении относительно легитимности этой игры в данной категории. Как сообщает издание VGC, канадский игровой журналист ответил, что термин инди трудно определить, и выбор номинантов остается за жюри. Кили отметил, что в игровой индустрии просто нет критериев для определения этого слова. Должен ли он ограничиваться бюджетом? Может ли у вас быть издатель, если вы инди-студия? Ответа на ноябрь 2023 года просто нет.





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Некоторые утверждают, что Larian Studios, команда, создавшая Baldur's Gate 3, является независимой, и это отчасти правда: она не принадлежит ни одной крупной компании. Однако ее последняя ролевая игра была профинансирована различными организациями, так что она ни в коем случае не претендует на звание инди. То же самое можно сказать и о Death Stranding от Kojima Productions, некоторые пользователи в сети говорят, что это независимая игра, но она все таки финансируется компанией PlayStation.