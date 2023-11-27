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Турция представила противотанковую ракету с дальностью действия в 4 раза больше, чем у американской
Турция представила свое последнее достижение — противотанковую управляемую ракету LUMTAS-GM, продемонстрировавшую в ходе испытаний впечатляющую дальность полета.

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Турция представила новую противотанковую управляемую ракету (ПТУР) LUMTAS-GM, которая в ходе испытаний достигла дальности полета более 16 км. Возможно, по сравнению с шестью ведущими российскими, американскими и французскими ПТУР, изделие компании Roketsan имеет наибольшую дальность полета.

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В нынешней специальной военной операцией России на Украине ПТУР нашли широкое применение. В первые месяцы СВО американская Javelin уничтожил множество российских танков, а ПТУР «Вихрь» десятки единиц украинской бронетехники, поставленной Западом. Российская Федерация также использовала в 2022 году свои ПТРК «Фагот» для нанесения противопехотных/пехотных ударов при защите своих оборонительных рубежей от украинских зондирующих атак.

Революционность турецкого изделия заключается в том, что оно обладает наибольшей дальностью стрельбы и поставляется в комплекте с целым рядом современных авиационных, морских и наземных систем, которые Турция производит на протяжении многих лет, став наряду с Южной Кореей одним из ведущих оборонных предприятий. Кроме того, Анкара самостоятельно разработала системы, дополняющие ракетные противотанковые средства, такие как широкий спектр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боевых вертолетов, которые влияют на дальнобойность ПТРК, предоставляя данные наблюдения и целеуказания.

В рекламном ролике, выпущенном компанией Roketsan, показана наземная цель на расстоянии 16 км. Затем демонстрируется пусковая установка, когда LUMTAS-GM выходит из трубы-канистры. Четыре крыла раскрываются назад, и в последующих кадрах с разных ракурсов показано, как ракета проходит через середину размеченного листа целеуказания.

По данным издания Turdef, вес одной только ракеты LUMTAS-GM составляет 41,3 кг (66,3 кг вместе с канистрой), длина - 1,72 м, а дальность стрельбы с вертолета может увеличиться до 16 км и достигать 20 км. Турция уже имеет ударный вертолет легкого класса Т-129 ATAK и получила ряд экспортных заказов. Но главное, что отличает UMTAS-GM - это исключительно большая дальность действия, чем у любой известной системы, если судить по техническим характеристикам в открытых источниках. Например, российские ракеты 9М113 «Конкурс», 9М133М «Корнет-М», 9К111 «Фагот». В зависимости от боеголовки их дальность составляет от 4 до 5 км, от 8 до 10 км и от 2,5 до 3 км. 

Усовершенствованная американская ракета Javelin в версии Joint Venture может достигать 4 км. Максимальная дальность стрельбы BGM-71 TOW составляет 3,75 км, в стадии разработки находится 4-км вариант. Франко-германский вариант MILAN ATGM MILAN-ER может достигать 3 км. Совместное применение боевого вертолета и современных беспилотников значительно повышает эффективность противотанковых ракет класса воздух-земля (ПТРК), подобно тому, как российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожает украинскую бронетехнику бортовыми ракетами «Вихрь 9К121 Изделие 305». Дальность действия обеих ракет составляет соответственно 10-12 км и 14,5 км, что ближе всего к 16-километровой дальности LUMTAS-GM.


Используя сочетание сетецентрической системы управления полем боя, обменивающейся данными с БПЛА и другими самолетами и вертолетами. Активной электронно-сканирующей решетки (AESA), которая способна обнаруживать воздушные и наземные цели на расстоянии 15 и 12 км соответственно, а также электрооптической турели GOES-451M для дальнего опознавания и сопровождения целей, Россия практически уничтожила танки и боевые машины западного производства на Украине. Это произошло во время неудачного контрнаступления, начавшегося в начале июня 2023 года, когда в социальных сетях появились фотографии и видеоролики, демонстрирующие десятки разрушенных и сгоревших единиц бронетехники.

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Турция пока не располагает такими современными средствами радиосвязи и радиоэлектронной борьбы, какими располагает Россия. Тем не менее, сочетание Т-129 ATAK, ТБ-2, ТБ-3 Bayraktar и беспилотников Akinci позволяет сдерживать крупные бронетанковые силы. Единственные возможные элементы, которых не хватает, — это большой ударный вертолет тяжелого класса и основной боевой танк (ОБТ), обеспечивающий полноценные общевойсковые возможности ведения наземной войны. Эти две турецкие потребности также могут быть удовлетворены в ближайшее время, когда находящиеся в стадии разработки тяжелый ударный вертолет T929 ATAK2 и ОБТ «Алтай» завершат испытания и поступят в серийное производство.

#турция #ракета #птур #lumtas-gm #противотанковая управляемая ракета
Источник: milano.zone
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