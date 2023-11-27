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devchidable
Гендиректор Valve вынужден лично дать показания по антимонопольному иску в отношении Steam
Из-за опасений, связанных с риском заражения вирусом COVID-19, Ньюэлл попросил о дистанционной даче показаний по делу Wolfire Games против Valve.

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В апреле 2021 года американская инди-студия Wolfire Games подала антимонопольный иск против компании Valve, утверждая, что компания использует доминирующее положение Steam на рынке игр для подавления конкуренции и получения непропорционально большой доли продаж. Однако в течение нескольких месяцев дело, похоже, застопорилось, не получив никаких обновлений и развития.

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В ноябре 2021 года иск был отклонен без ущерба для дела, что позволило Wolfire Games в течение 30 дней внести изменения в жалобу, чтобы устранить замечания суда. Игровая студия Wolfire Games воспользовалась этой возможностью и возобновила рассмотрение дела в мае 2022 года.

В ходе продолжающегося процесса раскрытия информации адвокаты Wolfire Games стремятся лично допросить Гейба Ньюэлла, который, по их мнению, обладает уникальными знаниями обо всех аспектах бизнес-стратегии ответчика. Юристы Wolfire Games утверждают, что очный допрос имеет решающее значение для точной оценки достоверности показаний Ньюэлла. Однако ранее Ньюэлл уже просил о проведении дистанционного допроса, ссылаясь на опасения заразиться COVID-19.

 «Г-н Ньюэлл утверждает, что он подвержен риску развития серьезного заболевания в случае заражения COVID-19 и по этой причине строит свою жизнь таким образом, чтобы свести к минимуму возможность передачи пандемии. По мнению г-на Ньюэлла, очное дача показаний, даже с учетом предлагаемых истцами медицинских мер, не соответствует этим гарантиям. В связи с этим он ходатайствует о дистанционном снятии показаний», - говорится в судебном документе.

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Говоря об опасениях Ньюэлла по поводу рисков, связанных с COVID-19, следует отметить, что во время пандемии он провел значительное время в Новой Зеландии в качестве меры предосторожности. Однако суд отклонил его доводы, заявив, что он не представил существенных доказательств в поддержку утверждений о том, что риск заболеть тяжелым заболеванием у него выше, чем у населения в целом. Для того чтобы учесть опасения Ньюэлла и при этом сохранить целостность процесса дачи показаний, суд обязал всех присутствующих в зале суда носить во время его выступления маски N95 или совместимые с ними. Однако сам Ньюэлл должен будет снять маску, отвечая на вопросы, что позволит ему эффективно общаться во время дачи показаний.

#steam #valve #суд #рынок игр #гейб ньюэлл #wolfire games #гендиректор valve
Источник: cases.justia.com
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