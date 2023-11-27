Есть ли у геймеров то, что нужно, чтобы спастись в игре The Unknown?

Игра The Unknown представляет психологический хоррор-платформер, созданный на движке Unreal Engine и сочетающий в себе леденящий душу опыт от первого лица и решение головоломок. Играя за Майка, игрок оказываетесь в тревожном мире его собственного разума, пытающегося добраться до него на каждом углу. Геймерам предстоит преодолевать смертельно опасные препятствия, противостоять своим внутренним демонам, открыть воспоминания Майка и найти правду, скрытую в его психике.

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Атмосферный мир игры The Unknown, навевающий тоску, заставит пользователей погрузиться в игру и захотеть исследовать ее дальше. Геймерам необходимо овладеть искусством уклонения, чтобы избежать смертоносных пил и ловушек, подстерегающих их. Зловещее повествование The Unknown может прийтись по вкусу не всем, но любители психологических игр ужасов будут чувствовать себя здесь как дома.





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История, созданная студией Triple Tap Games за 5 лет, поступит в продажу 4 марта 2024 года, но уже на 27 ноября 2023 года игроки могут опробовать ее в демоверсии, предоставленной студией на платформе Steam.