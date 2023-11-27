Геймеры могут подписаться на бета-тестирование.

Компания Electronic Arts до сих пор хранит в тайне информацию о следующей части популярной серии гоночных игр, которая выйдет для Android и iOS. Это и неудивительно: игра Need for Speed Mobile все еще находится в стадии бета-тестирования, поэтому никаких рекламных материалов в ближайшее время игроки не получат.

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Зато пользователи могут увидеть геймплейные кадры из игры, предоставленные ютубером Techzamazing. Игра выглядит довольно плавно и эффектно, и на ноябрь 2023 года фанатам франшизы она понравится, если Tencent и EA сделают все как надо.

Новая Need for Speed Mobile разрабатывается компанией Tencent на движке Unreal Engine 4 и предлагает многопользовательский режим с открытым миром, более 30 трасс, большое количество автомобилей и массу удовольствия. На 27 ноября 2023 года игра проходит тестирование, и EA предлагает игрокам ознакомиться с ней. Игроков ждут несколько гоночных трасс в различных условиях и несколько режимов игры, включая соревнование игроков и погоню за полицейским.





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Тестовая версия должна быть доступна в Google Play и iOS TestFlight в Австралии и Канаде. Количество участников бета-тестирования ограничено, и прогресс игрока не будет перенесен в Need for Speed Mobile после ее запуска. Даты выхода игры пока нет, хотя некоторые ожидают ее появления весной 2024 года. Зарегистрируйтесь на бета-версию здесь.