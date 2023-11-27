Подразделение Viper Gaming компании Patriot Memory только что представило SSD Mini M.2 2230 VP4000, и это настоящий зверь с точки зрения скорости и объема памяти.

Игровой бренд Patriot Memory, Viper Gaming, только что представил новый твердотельный накопитель формата M.2 2230 - VP4000 Mini M.2 2230 SSD. Этот твердотельный накопитель, идеально подходящий для портативных игровых устройств, таких как Steam Deck. Устройство является первой разработкой компании Patriot в форм-факторе M.2 2230.

реклама

Благодаря скорости последовательного чтения и записи, достигающей 5 тыс. Мб/с и 3,5 тыс. Мб/с соответственно, твердотельный накопитель VP4000 Mini M.2 2230 позволит пользователям быстро пересылать файлы и запускать игры. Кроме того, благодаря объему памяти до 2 Тб пользователям не придется так часто устанавливать игры или загружать файлы.

Одной из распространенных проблем высокопроизводительных SSD является перегрев, но ее можно решить с помощью радиатора. В этом мини SSD инженеры Patriot добавили ультратонкий графеновый теплораспределитель, который позволяет держать температуру под контролем во время длительных игровых сессий.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Твердотельный накопитель предназначен для работы с различными устройствами. VP4000 Mini M.2 2230 работает с портативными игровыми консолями, такими как Steam Deck, а также с компактными ПК, ноутбуками и планшетами, такими как Microsoft Surface. Твердотельный накопитель поступит в продажу в 2024 году.