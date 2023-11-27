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Игровой бренд Patriot Memory, Viper Gaming, только что представил новый твердотельный накопитель формата M.2 2230 - VP4000 Mini M.2 2230 SSD. Этот твердотельный накопитель, идеально подходящий для портативных игровых устройств, таких как Steam Deck. Устройство является первой разработкой компании Patriot в форм-факторе M.2 2230.
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Благодаря скорости последовательного чтения и записи, достигающей 5 тыс. Мб/с и 3,5 тыс. Мб/с соответственно, твердотельный накопитель VP4000 Mini M.2 2230 позволит пользователям быстро пересылать файлы и запускать игры. Кроме того, благодаря объему памяти до 2 Тб пользователям не придется так часто устанавливать игры или загружать файлы.
Одной из распространенных проблем высокопроизводительных SSD является перегрев, но ее можно решить с помощью радиатора. В этом мини SSD инженеры Patriot добавили ультратонкий графеновый теплораспределитель, который позволяет держать температуру под контролем во время длительных игровых сессий.
Твердотельный накопитель предназначен для работы с различными устройствами. VP4000 Mini M.2 2230 работает с портативными игровыми консолями, такими как Steam Deck, а также с компактными ПК, ноутбуками и планшетами, такими как Microsoft Surface. Твердотельный накопитель поступит в продажу в 2024 году.