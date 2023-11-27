Хотя обнаружение не раскрыло официальные наименования данных процессоров, мы можем сделать рассудительные предположения относительно планов, которые компания AMD может обнародовать в 2024 году.

Похоже, что произошла утечка OPN-кодов грядущих APU для ноутбуков AMD Ryzen 8000. Хотя названия процессоров пока не раскрываются, можно сделать некоторые предположения о том, что готовит компания AMD на 2024 год.

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Ожидается, что линейка Hawk Point обновит чипы Phoenix, выпущенные в начале 2023 года. Хотя APU на базе Zen4 вышли не так скоро, как рассчитывала разработчики, чипы Phoenix смогли захватить рынок карманных компьютеров. На ноябрь 2023 года чипы Phoenix широко представлены в различных устройствах под маркой Ryzen Z1.

Ожидается, что в серии Ryzen 8040, о которой ходят слухи, будет использоваться та же архитектурная комбинация Zen4/Zen4c/RDNA 3, что и в Phoenix. Согласно последним данным датамайнера Harukaze5179, стали известны коды OPN для линейки Ryzen 8040. Более того, список подтверждает, что новая серия будет использовать те же сокеты FP8, FP7 и FP7 R2, что и текущая линейка.

Компания AMD вновь разделит свою линейку продуктов с TDP 45 Вт на серию H и серию HS. Когда была представлена серия 7000, инженеры изменили дизайн серии HS, чтобы она имела более низкий TDP, чем серия H. Однако это обозначение было применимо только в определенных регионах. В то время как APU 7000HS доступны по всему миру, модели 7000H являются эксклюзивными для китайского рынка. Поскольку новые APU Hawk Point имеют схожую схему наименования, аналитики с издания Tom’s Hardware полагают, что они будут развиваться в том же направлении. Более того, они прогнозируют, что появится серия U с ожидаемым TDP 15 Вт и соответствующие варианты Pro.

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По слухам, компания AMD планирует представить Ryzen 8000 на базе Zen4 на выставке CES 2024, которая пройдет в начале января 2024 года.