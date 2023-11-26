Министр профсоюза по электронике, информационным технологиям и коммуникациям Ашвини Вайшнау заявил, что вскоре будет введен новый набор правил по дипфейкам.

В конце ноября 2023 года министр информационных технологий Союза Ашвини Вайшнав, заявил о том, что в Индии будут разработаны новые правила борьбы с дипфейками.

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Механизм может включать новый закон, поправки к существующим законам или набор новых правил. Предусмотрены штрафные санкции, включая финансовые последствия и средства правовой защиты.

Как правило, под дипфейками понимаются синтетические носители информации, которые создаются путем цифровых манипуляций с чертами лица одного человека и заменяются другим.

Основное внимание будет уделено четырем направлением, включающим обнаружение подделок, предотвращение распространения такого контента, информирование о них, а также повышение осведомленности в соцсетях, на уровне государственных и частных организаций. Обязанность по определению различий между синтетическим контентом и оригинальным возлагается на платформы, размещающие такой контент, а также на тех, кто загружает или создает такой контент.

Озабоченность на 2023 год властей Индии проблемой глубоких подделок возникла на фоне недавних случаев, когда актеры и политики обнаруживали, что их сморщенные видеоролики распространяются по соцсетям. Даже премьер-министр Нарендра Моди выразил обеспокоенность по поводу дипфейков, отметив, что использование искусственного интеллекта для создания такого контента не приемлема.

В первую неделю декабря 2023 года Министерство информационных технологий вновь встретится с представителями социальных сетей по этому вопросу. В ведомстве отметили, что дипфейки - это не свобода слова, поэтому необходимо предусмотреть маркировку или водяные знаки, чтобы можно было четко идентифицировать контент. Положения, касающиеся уголовного наказания, будут обсуждаться на ближайших встречах, а проект правил, как только он будет готов, будет также вынесен на общественное обсуждение и внесение предложений. Правительство Индии не возражает против идеи создания собственных инструментов с искусственным интеллектом для выявления и предотвращения распространения фальшивок.

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Компании социальных сетей признали, что проблема подделок не ограничивается Индией. Это глобальная проблема. Они согласились с тем, что необходимо найти способы решения этой проблемы.