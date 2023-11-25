Учения помогут улучшить взаимопонимание между вооруженными силами и будут способствовать повышению оперативной совместимости при проведении многоплановых операций

Истребители ВВС Индии приняли участие в учениях трех служб на Андаманских и Никобарских островах, чтобы продемонстрировать применение воздушной мощи на островах, расположенных на входе в Индийский океан вблизи Малаккского пролива.

реклама

Островная цепь, состоящая из 572 островов, становится важным элементом индийской стратегии, призванной уравновесить растущее доминирование Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. За последнее десятилетие надводные корабли и подводные лодки ВМС Китая в Индийском океане стали повсеместным явлением. В связи с этим Индия уже взяла курс на развитие военных сил и средств на архипелаге Андаманских и Никобарских островов, расположенном в устье Малаккского пролива, являющегося воротами в Южно-Китайское море и важным препятствием для ВМС Китая.

В учениях принимают участие армия, ВМС, ВВС и береговая охрана Индии, которые проверяют оперативные процедуры и оценивают оперативные возможности командования. В ходе учений происходит значительное сближение авиационных средств ВВС Индии. Авиационная система предупреждения, управления и командования A-50 Phalcon и фронтовые Су-30МКИ выполнили учения по нанесению дальнего глубокого удара с островов.

Андаманские и Никобарские острова, расположенные в месте слияния Индийского и Тихого океанов, считаются одной из самых стратегически важных островных цепей в мире. Самая северная точка 572 островов находится всего в 22 морских милях от Мьянмы, а самая южная - всего в 90 морских милях от Индонезии. Острова контролируют Бенгальский залив, через который проходят более 60 тыс. коммерческих судов.

Индийское правительство развивает военное имущество островов в рамках 10-летней программы развития инфраструктуры. Взлетно-посадочная полоса в бухте Кэмпбелл (INS Baaz) на юге острова будет расширена до 3 тыс. км для обеспечения полетов больших самолетов. Еще одна взлетно-посадочная полоса длиной 3 тыс. км планируется на острове Каморта. Индия размещает на островах свои истребители Су-30МКИ и Jaguar Maritime. Отсюда же действуют охотники за подводными лодками Poseidon P-8I ВМС Индии. Развитие военной инфраструктуры должно обеспечить возможность постоянного развертывания здесь этих средств. Помимо военных средств, Индия развивает на островах и гражданскую инфраструктуру. Планируемый в бухте Кэмпбелл перевалочный узел будет находиться вблизи Малаккского пролива и судоходного маршрута Восток-Запад, соединяющего Европу и Африку с Азией.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Появились сообщения о том, что Индия собирается установить японо-американский «рыболовный крючок» Sound Surveillance System (SOSUS), цепь датчиков, предназначенных для слежения за подводными лодками, создавая противодействие китайским подводным лодкам, бродящим в Андаманском и глубоководных районах Южно-Китайского моря. Это будет крайне важное сотрудничество, поскольку, как утверждается, после ввода в эксплуатацию Япония будет обмениваться разведывательной информацией с Великобританией, Австралией и Индией.