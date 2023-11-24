Последние данные GSD показали, что PS5 продолжает доминировать в продажах оборудования в мире.

Согласно последним данным, на основных рынках PlayStation 5 продается в соотношении семь к одному, что говорит об уверенном превосходстве компании Sony над Xbox Series X/S.

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Последние данные GSD свидетельствуют о том, что PlayStation 5 продолжает доминировать на рынке консолей в Европе: продажи оборудования выросли на впечатляющие 143% по сравнению с 2022 годом. Благодаря повышению доступности складских запасов консоль Sony быстро обогнала по продажам Xbox Series X/S в некоторых регионах.

Впервые выпущенная в ноябре 2020 года PlayStation 5 быстро стала самой востребованной консолью в мире. Однако из-за низкого уровня запасов, пандемии COVID-19 и скальперов, закупающих консоль оптом для перепродажи по более высоким ценам, ее стало практически невозможно найти, и многие покупатели ждали несколько лет, чтобы заполучить ее в свои руки.

Теперь, по прошествии трех лет, PlayStation 5 гораздо легче приобрести, и это видно по последним данным GSD. Это также было подтверждено в начале 2023 года, когда представитель Sony Джим Райан объявил, что дефицит запасов закончился.

Для сравнения, Xbox Series X/S в Европе продается не так хорошо: по сравнению с 2022 годом продажи консоли упали на 52%. В результате PlayStation 5 на ноябрь 2023 года продается с перевесом в семь к одному по сравнению с Xbox Series X/S.

Тем не менее, PS5 удалось достичь 481 тыс. продаж на отслеживаемых рынках Европы, и это еще до наступления рождественских праздников. Кроме того, в октябре 2023 года Sony анонсировала PS5 Slim, что, несомненно, еще больше увеличит продажи. Физическое или цифровое устройство будет иметь более компактный корпус, что сделает его гораздо более легким и мобильным.

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В качестве сопутствующей новости следует отметить, что компания Sony столкнулась с судебным разбирательством по поводу цен в магазинах на сумму $7,9 млрд. после того, как было установлено, что компания могла завышать цены для покупателей в Великобритании.