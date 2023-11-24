Компания THQ Nordic представила обзор грядущей многопользовательской игры South Park: Snow Day в официальном геймплейном трейлере.

Пользователи уже давно знают о том, что в разработке находится новая видеоигра South Park, которая переходит от ролевых игр в 2D-стиле к полностью 3D-игре. В 2022 году пользователи узнали, что над ней работает студия THQ Nordic, а теперь South Park: Snow Day была официально анонсирована с новым трейлером.

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South Park: Snow Day - это совместная работа небольшой калифорнийской студии Question Games и игровой студии THQ Nordic. Если предыдущие популярные игры South Park были многопользовательскими пошаговыми ролевыми играми, то на этот раз игроки получат своеобразный кооперативный шутер, в котором дети из South Park будут наслаждаться снежным днем, как и следует из названия.

В трейлере показан геймплей, и хотя странно видеть персонажей South Park в 3D, это выглядит не так уж плохо. В соответствии с ролевыми играми South Park, игрокам предстоит взять на себя роль нового ребенка в городе, взаимодействуя с различными известными персонажами сериала.





В составе отрядов по четыре человека игроки будут проходить уровни, используя возможности ближнего и дальнего боя, чтобы спасти город от воображаемых разрушений. Игра будет выполнена в более фэнтезийном сеттинге, как The Stick of Truth.

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Игра будет доступна для ПК, Xbox Series X/S, PS5 и Nintendo Switch, ориентировочный срок выхода - март 2024 года. Студия стремится снизить начальную стоимость игры, чтобы создать здоровое многопользовательское сообщество, поэтому на старте она будет стоить всего 2,8 тыс. руб., а не будет выпущена по полной цене.