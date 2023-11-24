Activision выпустит следующую часть Call of Duty: Black Ops от студии Treyarch, сообщил редактор издания Windows Central Джез Корден со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Будущие части франшизы Call of Duty часто держатся в строжайшем секрете: утечка информации о следующей игре обычно происходит до или примерно в то же время, что и релиз текущей. В соответствии с этой традицией, утечка информации о Call of Duty 2024 произошла вскоре после выхода Modern Warfare 3.

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По данным издания Windows Central, в 2024 году Call of Duty вернется к Black Ops. Действие новой игры Black Ops будет разворачиваться в начале 1990-х годов, во время войны в Персидском заливе. Разработкой этой игры будет руководить игровая студия Treyarch.

Поскольку действие игры происходит в 90-е годы, пользователи не увидят большого количества современных или близких к будущему технологий и оружия, но Treyarch все же предложит игрокам множество гаджетов в стиле Black Ops. Что касается многопользовательской игры, то в ней игроки увидят несколько классических карт Black Ops, а также новый режим Zombies.

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Как и следовало ожидать, Call of Duty 2024 выйдет в конце 2024 года, примерно в октябре-ноябре, как это происходит каждый год. Это будет первая игра, разработанная под властью компании Microsoft, и, как следствие, она может стать первой игрой COD, которая выйдет на Game Pass в первый день.