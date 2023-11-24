Об этой краже стало известно в марте следующего года, когда сотрудники Nvidia и Valeo вместе работали над совместным проектом помощи при парковке для неназванного производителя автомобильных запчастей.

В 2023 году уже неоднократно были рассказы о краже коммерческих секретов в технологической отрасли, но, как правило, виновные в этом не раскрывают себя перед своими бывшими коллегами. Компания Valeo, специализирующаяся на автомобильных технологиях, подала иск против Nvidia, обвинив ее в краже коммерческих секретов после того, как бывший сотрудник Valeo, перешедший в 2021 году на работу в Nvidia, продемонстрировал украденный исходный код Valeo во время встречи сотрудников Valeo и Nvidia, работавших над совместным проектом.

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Мохаммад Монируззаман покинул компанию Valeo и перешел на работу в Nvidia в группу автомобильных технологий в 2021 году. Однако вскоре он воссоединился со своими бывшими коллегами, поскольку компаниям Nvidia и Valeo было поручено совместно работать над проектом для неизвестного производителя автомобильных запчастей. Во время видеоконференции между командами Nvidia и Valeo Монируззаман случайно обнаружил, что у него на компьютере открыт исходный код Valeo, после того, как свернул презентацию PowerPoint во время совместного использования экрана. Сотрудники Valeo быстро поняли, на что они смотрят, и вскоре к ним постучались немецкие власти.

Как сообщает издание Bloomberg, Монируззаман признался, что забрал конфиденциальные документы и информацию из Valeo перед тем, как покинуть компанию в 2021 году, после того, как следователи обнаружили все файлы на его компьютерах, включая рабочую машину, поставленную компанией Nvidia. Впоследствии он был оштрафован на €14 тыс.

Теперь компания Valeo также подала иск против Nvidia, обвиняя ее в краже коммерческих секретов, включая исходный код, PDF-файлы, таблицы Excel и важные детали функционирования ее технологий - по сути, все, что может понадобиться для восстановления их технологий в другом месте.

Хотя Nvidia не давала публичных комментариев, издание The Verge отмечает, что в письме, направленном юридическому представительству Valeo, ее юристы заявили, что Nvidia не заинтересована в использовании похищенных материалов. Однако Valeo утверждает, что Nvidia все же может получить выгоду от кражи в виде снижения затрат на НИОКР. Компания также утверждает в своем заявлении, что если бы какой-либо код был включен в базу данных Nvidia и прошел через редактирование и обратную связь, то его можно было бы вообще не удалять.

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Стоит отметить, что нам неизвестно, знала ли Nvidia о похищенных активах и использовались ли они когда-либо в рамках работы Монируззамана в компании. Юристы Nvidia заявляют о том, что компания сотрудничала с немецкими властями в ходе расследования. Хотя файлы были найдены на рабочей машине Монируззамана, это не означает, что они были переданы другим сотрудникам или загружены в сеть Nvidia.