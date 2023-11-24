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Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 Wild Hunt - яркие примеры того, что может сделать игровая студия CD Projekt Red с помощью разработанного ею движка RED. Учитывая, что обе эти игры являются техническими шедеврами и одними из самых популярных и хорошо продаваемых игр на ноябрь 2023 года, решение о переходе на Unreal Engine 5 кажется не понятным.
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Учитывая, что CD Projekt Red было сложно своевременно обучить новых сотрудников работе с собственным программным обеспечением, это привело к многочисленным осложнениям и задержкам. Переход на стандартный движок Unreal Engine 5 означает, что игровая студия сможет нанимать талантливых специалистов, которые придут в команду, уже зная, как использовать этот движок.
CD Projekt Red заверила, что, несмотря на то, что инструменты, которые они собираются использовать в своих следующих играх, будут полны амбиций и будут соответствовать тому качеству, которое ожидают от них поклонники. Первыми играми, которые выйдут на новом движке, станут The Witcher 4, The Witcher Remake и секретная игра под названием Polaris, которая пока не раскрывается.
Несмотря на заверения разработчиков, многие опасаются, что в некоторых из их грядущих игр не будет трассировки пути - одного из главных преимуществ Cyberpunk. Это заявление, в конечном счете, не дает слишком много информации или конкретики, но ясно, что CD Projekt RED действительно продвигает Unreal Engine.
Глобальный арт-директор CD Projekt RED Якуб Кнапик рассказал о том, что, безусловно, Unreal - это другой движок с другим балансом в построении по сравнению с REDengine, и команда, безусловно, приложит много усилий, чтобы использовать самые сильные стороны Unreal Engine и расширит его возможности. Со слов Кнапика, команда разработчиков CD Projekt RED стремимся расширить технические границы, и в этом плане их амбиции ничуть не уменьшились.