На китайском сайте перепродажи Goofish есть в наличии невыпущенные процессоры 14-го поколения.

Чипы Intel 14-го поколения пока состоят только из чипов серий i5, i7 и i9 K, хотя в полной линейке есть несколько других чипов, отличных от K, которые будут доступны в будущем, включая чипы i3. На 24 ноября 2023 года нет подтверждения того, когда эти чипы появятся на рынке, но в Китае покупатели уже их могут приобрести на сайтах по продаже подержанных устройств.

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На китайском сайте перепродажи Goofish было замечено несколько процессоров 14-го поколения, включая i5-14500, 14500T, 14400, 14400F и i3-14100. Все эти чипы больше относятся к бюджетному уровню линейки Intel, и каждый из них выглядит в основном законно.

i5-14500 – 14C/20T (6P+8E), повышение частоты 5 ГГц, 65 Вт TDP

i5-14500T – 14C/20T (6P+8E), 35 Вт TDP

i5-14400 – 10C/16T (6P+4E), повышение частоты 4,7 ГГц, 65 Вт TDP

i5-14400F – 10C/16T (6P+4E), частота 4,7 ГГц, TDP 65 Вт, без iGPU

i3-14100 – 4C/8T (4P+0E), TDP 65 Вт

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В январе 2024 года на выставке CES 2024, скорее всего, пользователи увидят официальную презентацию этих чипов, хотя, как и в случае с предыдущим запуском чипов серии K, компания Intel на самом деле не сможет рассказать ничего такого, что стало бы сюрпризом. Пользователи даже уже могут видеть, как появляются оценки по тестированию на проекте Geekbench, в том числе для i5-14500, 14400 и i3-14100. По мнению автора, после китайских продаж на сайте Goofish, обзоров по тестированию невыпущенных чипов 14-го поколения появится еще больше.