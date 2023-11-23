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Германия размещает истребители в гражданских аэропортах для отработки обороны крупных городов
В ходе учений, которые продлятся несколько дней, невооруженные истребители отрабатывают действия по защите крупного города в чрезвычайных ситуациях.

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Военно-воздушные силы Германии, известные как Люфтваффе, изучают возможность использования своих истребителей Eurofighter Typhoon в гражданских аэропортах для усиления обороны крупных городов.  

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21 ноября 2023 года военно-воздушные силы Германии раскрыли планы проведения на предстоящей неделе учений по обороне города под названием «Щит Ганновера», направленных на имитацию сценариев чрезвычайных ситуаций. В пресс-релизе Военно-воздушных сил сообщается, что три истребителя Eurofighters из Витмунда будут временно базироваться в аэропорту Ганновера.

Начальник отдела командования ВВС Берлина Франк Графе, объяснил, что решение проводить тренировки над Северным морем, а не над столицей штата, позволяет самолетам работать на меньших высотах. Основной целью учений является защита населения от угроз с воздуха, что позволяет быстро обнаруживать и перехватывать потенциальные угрозы, такие как беспилотные летательные аппараты или крылатые ракеты. Грефе подчеркнул, что в случае подлинного кризиса военно-воздушные силы могут быть мобилизованы в течение нескольких часов, чтобы обеспечить быстрое реагирование, необходимое для защиты от угроз с воздуха. Графе пояснил, что эта подготовка распространяется на наземный персонал, пожарных и управление воздушным движением, обеспечивая готовность к потенциальным чрезвычайным ситуациям.

Этот маневр знаменует собой первый случай использования всей инфраструктуры гражданского аэропорта для проведения расширенных учений военно-воздушных сил. Комплексные учения предполагают использование возможностей аэропорта, включая электроснабжение, электронику, оборудование, такое как вилочные погрузчики, и жилые помещения для летных экипажей, персонала аэропорта и пожарных.

Между тем, служба сообщила, что аэропорт Ганновера был выбран для учений из-за его пригодности в качестве альтернативного аэропорта для ВВС в любой момент времени. Одним из ключевых факторов является его непрерывная работа в режиме 24/7 в течение всего года. Однако учения запланированы исключительно в светлое время суток.

По данным BBC, военным самолетам, как стандартная процедура, требуются запасные аэродромы на случай, если посадка в намеченном пункте назначения невозможна, возможно, из-за неблагоприятных погодных условий. Этот сдвиг в сторону гражданских аэропортов в качестве альтернатив объясняется меняющимся ландшафтом, поскольку в настоящее время для таких целей доступно меньше военных аэропортов. Многие военно-воздушные силы по всему миру рассматривают учения с участием истребителей, действующих из гражданских аэропортов, как важнейшую подготовку к потенциальным сценариям будущих конфликтов.

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Аналитики утверждают, что военные авиабазы, вероятно, будут основными целями в конфликтах, что побуждает к изучению сценариев двойного назначения с участием гражданских аэропортов. Тем не менее, использование гражданских аэропортов в военных целях во время войны или чрезвычайных ситуаций не является новой тактикой и имеет исторические прецеденты. Тем не менее, повышенное внимание к этим операциям обусловлено тем фактом, что Китай и Россия со временем расширили свои возможности в области высокоточных стрельб на большие расстояния, включая многочисленные баллистические и крылатые ракеты. В любом предполагаемом конфликте с Китаем или Россией способность Соединенных Штатов и их союзных стран быстро развертывать, рассредоточивать и маневрировать боевыми средствами в зоне конфликта имеет решающее значение.

#германия #истребитель #военные учения #eurofighter typhoon #люфтваффе #военно-воздушные силы германии
Источник: aussiedlerbote.de
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