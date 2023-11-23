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devchidable
ASUS подключает внешний RTX 4090 к новому твердотельному процессору
Компания ASUS представила необычную видеокарту Dual RTX 4060 Ti со слотом для SSD. Оказалось, что из этого устройства можно сделать нечто ещё более странное.

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23 ноября 2023 года компания ASUS выпустила свой твердотельный накопитель RTX 4060 Ti, который оснащен слотом M.2 на задней панели карты, инженеры также сделали что-то немного дикое с этим дизайном, подключив RTX 4090 к этому слоту M.2.

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Компания ASUS поделилась видеоматериалом с изданием Bilibili, на котором они провели небольшой эксперимент со своей новой видеокартой RTX 4060 Ti Dual SSD. Видео было представлено генеральным менеджером ASUS Тони Ю, который продемонстрировал новый графический процессор и слот для SSD, а также некоторые тесты и показания температуры, чтобы доказать, насколько хорошо работает дизайн. Твердотельные накопители пятого поколения сохраняли температуру ниже 50 градусов, а скорости были такими, какими они должны быть. Инженеры ASUS сделали привязку eGPU к разъему M.2, который находится на графическом процессоре.

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Используя соединительный кабель M.2, Тони Ю подключил RTX 4090, в частности модель Evangelion EVA-02 с правильным написанием, конечно, к этому уникальному RTX 4060 Ti. Этот соединительный кабель отлично сработал, преобразовав полосы x8 Gen 4 в x4 Gen 5, и представитель компании смог играть в CyberPunk 2077 через RTX 4090, установленный в слот SSD на RTX 4060 Ti.

#asus #видеокарта #m.2 #твердотельный накопитель #egpu #rtx 4060 ti dual ssd
Источник: wccftech.com
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