реклама
23 ноября 2023 года компания ASUS выпустила свой твердотельный накопитель RTX 4060 Ti, который оснащен слотом M.2 на задней панели карты, инженеры также сделали что-то немного дикое с этим дизайном, подключив RTX 4090 к этому слоту M.2.
реклама
Компания ASUS поделилась видеоматериалом с изданием Bilibili, на котором они провели небольшой эксперимент со своей новой видеокартой RTX 4060 Ti Dual SSD. Видео было представлено генеральным менеджером ASUS Тони Ю, который продемонстрировал новый графический процессор и слот для SSD, а также некоторые тесты и показания температуры, чтобы доказать, насколько хорошо работает дизайн. Твердотельные накопители пятого поколения сохраняли температуру ниже 50 градусов, а скорости были такими, какими они должны быть. Инженеры ASUS сделали привязку eGPU к разъему M.2, который находится на графическом процессоре.
Используя соединительный кабель M.2, Тони Ю подключил RTX 4090, в частности модель Evangelion EVA-02 с правильным написанием, конечно, к этому уникальному RTX 4060 Ti. Этот соединительный кабель отлично сработал, преобразовав полосы x8 Gen 4 в x4 Gen 5, и представитель компании смог играть в CyberPunk 2077 через RTX 4090, установленный в слот SSD на RTX 4060 Ti.