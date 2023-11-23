Компания ASUS представила необычную видеокарту Dual RTX 4060 Ti со слотом для SSD. Оказалось, что из этого устройства можно сделать нечто ещё более странное.

23 ноября 2023 года компания ASUS выпустила свой твердотельный накопитель RTX 4060 Ti, который оснащен слотом M.2 на задней панели карты, инженеры также сделали что-то немного дикое с этим дизайном, подключив RTX 4090 к этому слоту M.2.

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Компания ASUS поделилась видеоматериалом с изданием Bilibili, на котором они провели небольшой эксперимент со своей новой видеокартой RTX 4060 Ti Dual SSD. Видео было представлено генеральным менеджером ASUS Тони Ю, который продемонстрировал новый графический процессор и слот для SSD, а также некоторые тесты и показания температуры, чтобы доказать, насколько хорошо работает дизайн. Твердотельные накопители пятого поколения сохраняли температуру ниже 50 градусов, а скорости были такими, какими они должны быть. Инженеры ASUS сделали привязку eGPU к разъему M.2, который находится на графическом процессоре.

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Используя соединительный кабель M.2, Тони Ю подключил RTX 4090, в частности модель Evangelion EVA-02 с правильным написанием, конечно, к этому уникальному RTX 4060 Ti. Этот соединительный кабель отлично сработал, преобразовав полосы x8 Gen 4 в x4 Gen 5, и представитель компании смог играть в CyberPunk 2077 через RTX 4090, установленный в слот SSD на RTX 4060 Ti.