Игра приближается к своему 5–летию, команда игровой студии Bandai Namco сообщила, что официально продано более 5 млн копий игры.

Ace Combat 7: Skies Unknown - последняя игра в продолжительной серии симуляторов боевых полетов. Поскольку игра приближается к своему 5–летию, команда игровой студии Bandai Namco сообщила, что официально продано более 5 млн копий игры, что делает ее на 23 ноября 2023 года самой продаваемой игрой во франшизе.

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Игра Ace Combat 7 уже была самой продаваемой игрой серии, превзойдя Ace Combat 04: Shattered Skies 2001 года выпуска еще в 2021 году. С тех пор игра только продолжала пользоваться успехом, по предыдущим данным, к ноябрю 2022 года было продано 4 млн копий игры.





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То, что за прошедший год было продано еще 1 млн единиц Ace Combat 7, свидетельствует о действительно успешном выходе с большим потенциалом. Будет интересно посмотреть, сколько единиц будет продано к моменту окончательного выхода Ace Combat 8.