Компания Philips представила новый монитор в игровой серии Evnia. Новинка получила не самое просто название 32M2C5500W и, как уверяют разработчики, предназначена для комфортного игрового процесса и глубокого погружения.

Линейка Philips Evnia до сих пор впечатляла, и компания надеется продолжить эту серию своим новым 32-дюймовым изогнутым монитором. Philips Evnia 32M2C5500W сочетает в себе разрешение QHD, HDR и частоту обновления 240 Гц, что обеспечивает все возможности для игр на ПК высокого класса, сохраняя при этом стоимость на разумном уровне.

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Разработанный с учетом потребностей современных геймеров, Philips Evnia 32M2C5500W обладает впечатляющим набором функций. Его 32-дюймовый изогнутый дисплей VA (1000R) имеет разрешение Quad HD (2560x1440) и коэффициент контрастности 4000:1. Благодаря 8-битной глубине цветопередачи, 92% охвату цветовой гаммы DCI-P3 (100% NTSC и 122% sRGB) и яркости в 500 нит, монитор получил сертификат VESA DisplayHDR400.

Новый монитор Philips Evnia работает и в других областях. Благодаря частоте кадров 240 Гц, FreeSync Premium Pro и времени отклика 0,5 мс (MPRT) пользователи могут рассчитывать на плавный, быстрый и без дрожания игровой процесс. В довершение всего, Philips Evnia 32M2C5500W оснащен функциями, которые придают первостепенное значение комфорту пользователя, такими как функция EasySelect для навигации по экранному меню и режиму LowBlue, а также технология без мерцания для снижения зрительного напряжения. Компактное основание Ergo обеспечивает регулировку наклона, поворота и высоты, так что пользователи могут легко установить его на нужную высоту и угол наклона для оптимального обзора.

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Новый монитор Philips поставляется откалиброванным (ΔE < 2 sRGB) и будет выпущен в начале декабря 2023 года по розничной цене $540.