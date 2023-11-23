Во время авиасалона в Дубае в 2023 году китайская авиастроительная компания подтвердила, что Пакистан ведет официальные переговоры о приобретении легких ударных самолетов у Китая.

После JF-17 и J-10C Китай передал Пакистану передовые реактивные тренажеры L-15 (JL-10) для замены устаревающих истребителей F-7PG, которые на ноябрь 2023 года используются для оперативного переоборудования пилотов ВВС Пакистана. Это также подтверждает тот факт, что Китай превратился в крупного поставщика оборонных товаров для погрязшей в долгах страны, которая сталкивается с экспоненциальным всплеском терроризма.

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Экономика Пакистана сталкивается с проблемой растущего долга, и возможность получения более дешевых кредитов от Китая является ключевым фактором для бюджета Пакистана на военную модернизацию.

Hongdu L-15 Falcon, также известный как JL-10, представляет собой сверхзвуковой усовершенствованный реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, разработанный компанией Hongdu Aviation Industry Corporation (HAIC). Самолет уже состоит на вооружении ВВС Китая. Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту авиационных технологий (CATIC) подтвердила во время авиасалона Dubai Airshow 2023, что Пакистан ведет официальные переговоры о приобретении истребителей L-15 LIFT.

Самолет L-15 впервые поднялся в небо в 2006 году. Российское опытно-конструкторское бюро имени Яковлева оказало помощь Китаю в его разработке. По словам производителя, L-15/JL-10 может быть сконфигурирован как усовершенствованный реактивный тренажер или как подъемный самолет, причем вариант LIFT способен нести целый ряд вооружений, включая ракету класса воздух-воздух PL-8 и бомбы со спутниковым наведением LS-6. Его многофункциональность делает его подходящим выбором для решения многих задач безопасности, с которыми сталкиваются военно-воздушные силы Пакистана.

Согласно информации издания Reuters, Пакистан заинтересован в приобретении легкой ударной версии двухместного двухмоторного учебно-тренировочного самолета L-15. Самолет предназначен для подготовки пилотов истребителей Су-27, Су-30, J-10 и J-11. На данный момент самолет приобрели Замбия и ОАЭ.

Китай продает двухместный L-15 Falcon по цене от $10 до $15 млн за единицу, говорится в отраслевых отчетах. Это делает реактивный самолет значительно дешевле, чем многие истребители, производимые Соединенными Штатами или Европой.

Самолет также оснащен цифровой системой дистанционного управления со стеклянной кабиной и интегрированной авионикой. Вариант LIFT оснащен локальным радаром с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием.

Неспособность Китая разработать отечественный двигатель для приведения в действие самолета привела к тому, что украинский турбовентиляторный двигатель Ивченко Прогресс АИ-222К привел в действие L-15/JL-10. В варианте LIFT используется двигатель модели AI-222K-25F с дожиганием.

Два турбовентилятора Falcon AL-222 украинского производства обеспечивают стажеру и инструктору запасной вариант на случай отказа одного из двигателей, в то время как многофункциональные дисплеи в стеклянной кабине и ручное управление дроссельной заслонкой дают стажерам возможность работать с приборами, типичными для истребителей четвертого поколения.

Модель L-15 B с турбовентиляторными двигателями на форсаже позволяет самолету развивать скорость 1,4 Маха. Его удлиненная носовая часть оснащена пассивной антенной решеткой с электронным сканированием и может сканировать как наземные, так и воздушные цели. Радиолокационный приемник предупреждения, установленный в хвостовой части, дает ему шанс уклониться от ракетных атак, в то время как антенна IFF может помочь избежать инцидентов с дружественным огнем.

L-15B может перевозить почти четыре тонны оружия, установленного на девяти опорных точках: шести подкрыльях, одном пилоне на брюхе и двух направляющих на концах крыльев. Вместо этого офицер по системам вооружения может использовать кресло инструктора для управления управляемым оружием. Самолет может быть вооружен ракетами класса воздух-воздух с тепловым наведением PL-5E (отдаленно родственными AA-2 и Sidewinder), бомбами с лазерным наведением LT-2 и бомбами с GPS-наведением LS-6 со складывающимися крыльями, которые позволяют ему скользить к целям на расстоянии до 60 км.

Китайский учебно-боевой самолёт может даже оснащаться блоками постановки помех, что позволяет использовать его в качестве недорогого реактивного самолета радиоэлектронной борьбы. Теоретически реактивный самолет может летать на высоту до 16 км и на расстояния до 3,1 тыс. км, но при полной боевой загрузке его эффективный радиус действия сокращается всего до 600 км.

Помимо LIFT L-15, Пакистан также рассматривает возможность оптовых заказов на самолеты следующего поколения китайского производства J-10C. ВВС Пакистана уже закупили 22 истребителя J-10 CE. Сделка также предусматривает последующий заказ еще 100 самолетов с конкретными усовершенствованиями.

J-10C - это истребитель среднего размера четвертого поколения. J-10C оснащен модернизированным реактивным двигателем по сравнению с совместно разработанным Китаем и Пакистаном легким истребителем JF-17, который в настоящее время используется ВВС Пакистана.

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Истребитель JF-17, как сообщается, сталкивается с проблемами технического обслуживания, поскольку санкции США нарушили поставки запасных частей на мировой рынок. Одной из основных проблем, влияющих на парк самолетов JF-17, является отсутствие запасных частей и возможностей для технического обслуживания. Пакистан в значительной степени зависит от Китая в поставках этих компонентов, и задержки или сбои в цепочке поставок могут привести к посадке самолетов. Точное количество неработоспособных JF-17 не было публично раскрыто пакистанскими властями, но аналитики из KDm предполагают, что часть парка в 70%, на ноябрь 2023 года находится на земле.