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Одно из самых популярных шоу Netflix возвращается
Похоже, что одно из самых популярных шоу Netflix возвращается в совершенно новом сезоне на стриминговой платформе.

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За прошедшие годы американская развлекательная компания Netflix выпустила ряд популярных программ. Теперь одно из самых популярных шоу Netflix возвращается на новый сезон.

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Как сообщает издание Variety, «Черное зеркало» от Netflix возвращается в виде седьмого сезона. Это захватывающая новость, особенно учитывая, что премьера последнего сезона шоу состоялась только в 2023 году после четырехлетнего перерыва. Таким образом, ясно, что британский научно-фантастический телесериал-антология теперь снова пользуется большим спросом.

Вполне вероятно, что в актерском составе нового сезона будет несколько громких имен. В конце концов, в последнем, шестом сезоне шоу были такие актеры, как Сальма Хайек, Энни Мерфи, Аарон Пол, Джош Хартнетт и Паапа Эссиеду. В позапрошлом сезоне в нем участвовали Эндрю Скотт, Энтони Маки, Яхья Абдул-Матин II, Тофер Грейс и Майли Сайрус.

Шестой сезон сериала побил некоторые впечатляющие рекорды на Netflix. Шоу попала в топ-10 в 92 странах, а затем четыре недели в категории Netflix топ-10 англоязычных телеканалов. С такими похвалами неудивительно, что студия стремится вернуть сериал еще на один сезон на свою стриминговую платформу.

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В ближайшем будущем у пользователей будет больше информации об актерском составе и деталях сюжета. Такими темпами, не должно пройти много времени, прежде чем появится дополнительная информация о новом сезоне.

#netflix #сериал #фильм #шоу #научно-фантастический #телесериал #чарли брукер #«черное зеркало»
Источник: variety.com
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